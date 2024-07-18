Пропавшая в Ласнамяэ Оксана найдена мертвой

Сообщалось, что женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и не вернулась.

Полиция поговорила с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но безрезультатно.

В четверг, 18 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что добровольцы накануне вечером нашли женщину в волости Йыэляхтме - к сожалению, мертвой.

Причины смерти женщины выяснит экспертиза.

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