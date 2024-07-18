18.07.2024, 12:08
Пропавшая в Ласнамяэ Оксана найдена мертвой
ФОТО: | Õhtuleht
С понедельника, 15 июля, полиция просила помощи в поиске пропавшей в Ласнамяэ 45-летней Оксаны.
Сообщалось, что женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и не вернулась.
Полиция поговорила с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но безрезультатно.
В четверг, 18 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что добровольцы накануне вечером нашли женщину в волости Йыэляхтме - к сожалению, мертвой.
Причины смерти женщины выяснит экспертиза.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.