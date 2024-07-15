ФОТО | В Ласнамяэ произошла поножовщина, в Маарду тоже схватились за холодное оружие

В субботу, 13 июля, поступило сообщение о том, что в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ 38-летняя женщина ударила ножом 44-летнего мужчину.

Полиция задержала женщину.

В этот же день инцидент, в котором фигурирует холодное оружие, произошел в Маарду. Полиция получила сообщение о том, что на улице Ринги а Маарду 55-летний мужчина угрожал 57-летнему ножом. Угрожавшего задержали.

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