Кая Каллас подводит итоги работы на посту премьер-министра: никогда не стреляю от бедра

„Мне говорили, что одна из моих самых сильных сторон — это стремление учиться и основываться на знаниях, которое я унаследовала от родителей. Но в то же время, видимо, многие считают это и одной из самых больших слабостей, поскольку это базирование на знаниях мешает так сказать „стрельбе от бедра“ при принятии решений, то есть я не могу действовать наобум в надежде, что всё образуется. Я придерживалась этого принципа, проходя через все кризисы“, — отметила во вступительной части Каллас.