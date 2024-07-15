Новости Эстонии
15.07.2024, 18:00

Кая Каллас подводит итоги работы на посту премьер-министра: никогда не стреляю от бедра

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Кая Каллас в резиденции президента ЭР во время подачи прошения об отставке
Кая Каллас в резиденции президента ЭР во время подачи прошения об отставке
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Кая Каллас (Партия реформ) в своем блоге подвела итоги деятельности на посту премьер-министра, которая началась для нее 26 января 2021 года. В связи с планируемым переходом на высокую должность в Еврокомиссии Каллас сегодня подала президенту ЭР прошение об отставке.

„Мне говорили, что одна из моих самых сильных сторон — это стремление учиться и основываться на знаниях, которое я унаследовала от родителей. Но в то же время, видимо, многие считают это и одной из самых больших слабостей, поскольку это базирование на знаниях мешает так сказать „стрельбе от бедра“ при принятии решений, то есть я не могу действовать наобум в надежде, что всё образуется. Я придерживалась этого принципа, проходя через все кризисы“, — отметила во вступительной части Каллас.

Обзор своей деятельности Каллас начинает с мартовских выборов Рийгикогу 2019 года, когда после создания коалиции в составе партий Isamaa, EKRE и Центристской партии, она стала лидером оппозиции. Каллас отмечает, что уже тогда то правительство составило бюджет 2020 года с дефицитом 10%. И когда в январе 2021 года это правительство в результате скандала пало, проблема сбалансированности бюджета перешла в руки новой коалиции.

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