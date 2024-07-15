Карис поблагодарил Каллас и начал переговоры о формировании нового правительства

Президент Республики поблагодарил Каю Каллас, руководившую правительством Эстонии три с половиной года.

„Это было время кризисов, этапами которого стали пандемия коронавируса, спад экономики и война в Украине, когда Россия своей агрессией разрушила нашу прежнюю архитектуру безопасности“, — сказал президент Карис.

Глава государства сообщил, что начинает переговоры с представителями всех фракций Рийгикогу.

„Партия реформ Эстонии, являвшаяся до сих пор партией премьер-министра, у которой после выборов в Рийгикогу в парламенте самая большая фракция, 37 членов, назвала своего возможного кандидата на должность главы правительства. Теперь я хотел бы услышать мнение всех парламентских фракций о том, кто, по их мнению, способен сформировать работоспособное правительство большинства с учетом осей силы Рийгикогу“, — сказал президент Карис.

„Эстонии требуется правительство, которое будет руководить и принимать решения, которые помогут повернуть экономику к росту, обеспечат нашу безопасность и тем самым позволят людям в Эстонии почувствовать, что они защищены и справляются с жизнью“, — подчеркнул глава государства.

Смотрите, как Карис встретился с лидерами парламентских партий!

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