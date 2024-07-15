В реке Нарва найдено тело пропавшего мужчины. Возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 14 июля, в 12:45 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Нарва пропал 59-летний мужчина, который ушел из дома 13 июля около половины восьмого утра. Перед звонком в центр тревоги сообщившему передали информацию о том, на берегу реки Нарва были найдены телефон и одежда пропавшего мужчины.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Никиты Головина, с помощью различных камер было быстро установлено, что утром 13 июля на городском променаде пропавший мужчина вместе с другим мужчиной распивали алкоголь. „В какой-то момент 59-летний мужчина пошел купаться, погрузился под воду и больше не выплыл. Все это видел находившийся с ним 50-летний мужчина, который не позвал на помощь, а покинул место происшествия“, — рассказал Головин.

Он сообщил, что вчера 59-летнего мужчину искали с помощью военного корабля и водолазов. В 21:30 водолазы обнаружили в реке его тело.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, так как есть основания полагать, что 50-летний мужчина видел, как утонул 59-летний мужчина, но не позвал на помощь и не попытался сам помочь утопающему.

„Правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело для проверки обстоятельств происшествия, если имеются признаки возможного преступления, — поясняет прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн. — Жизнь и здоровье человека — это самые важные вещи, которые мы как общество защищаем. Ввиду важности этой договоренности в законе также указано, что человеку, жизнь которого может быть в опасности, необходимо оказать помощь. Если невозможно прийти на помощь самому или это слишком опасно, о человеке, находящемся в опасной для жизни ситуации, необходимо немедленно сообщить, например, в центр тревоги“.

Уголовное дело ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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