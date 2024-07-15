Люксовый автомобиль без днища и утонувший электромобиль: как не стать жертвой мошенничества при покупке машины

Споры между продавцом и покупателем обычно начинаются, когда у купленного подержанного автомобиля обнаруживается дефект, устранение которого требует крупных затрат. Часто источником проблемы являются двигатель или коробка передач, также распространены неисправности амортизаторов и турбины. Кроме того, регулярно скрывают участие машины в авариях или происшествиях, либо на одометре показывают пробег меньше реального. И это несмотря на то, что продавец не имеет права скрывать от покупателя дефекты автомобиля или аварии с его участием.

Руководитель портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвет вспомнил историю, связанную с сокрытием происшествия, которая представляла для покупателя реальную опасность: „Электромобиль какое-то время находился под водой, и его вообще нельзя было использовать в движении, поскольку он стал опасен как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Автомобиль, вероятно, попал в воду во время наводнения в Европе, но этот факт от покупателя утаили“.

Даже если покупателю удается отказаться от договора купли-продажи, зачастую этому предшествует длительный процесс оспаривания, который не всегда может принести желаемый результат. Например, иногда пострадавшим все же приходится нести дополнительные расходы в связи с судебным разбирательством. Калвет порекомендовал стараться достичь соглашения во внесудебном порядке.