Люксовый автомобиль без днища и утонувший электромобиль: как не стать жертвой мошенничества при покупке машины
Страховые случаи ERGO показывают, что практически ежедневно консультации требуются покупателям подержанных автомобилей. На обмане бывали пойманы как на первый взгляд респектабельные автодилеры, так и частные продавцы. Как же защититься от мошенничества?
Споры между продавцом и покупателем обычно начинаются, когда у купленного подержанного автомобиля обнаруживается дефект, устранение которого требует крупных затрат. Часто источником проблемы являются двигатель или коробка передач, также распространены неисправности амортизаторов и турбины. Кроме того, регулярно скрывают участие машины в авариях или происшествиях, либо на одометре показывают пробег меньше реального. И это несмотря на то, что продавец не имеет права скрывать от покупателя дефекты автомобиля или аварии с его участием.
Руководитель портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвет вспомнил историю, связанную с сокрытием происшествия, которая представляла для покупателя реальную опасность: „Электромобиль какое-то время находился под водой, и его вообще нельзя было использовать в движении, поскольку он стал опасен как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Автомобиль, вероятно, попал в воду во время наводнения в Европе, но этот факт от покупателя утаили“.
Даже если покупателю удается отказаться от договора купли-продажи, зачастую этому предшествует длительный процесс оспаривания, который не всегда может принести желаемый результат. Например, иногда пострадавшим все же приходится нести дополнительные расходы в связи с судебным разбирательством. Калвет порекомендовал стараться достичь соглашения во внесудебном порядке.
Калвет привел пример, когда мошенник-продавец после долгих переговоров был вынужден забрать проданный автомобиль. Выяснилось, что, хотя согласно объявлению, подержанный автомобиль должен был быть в хорошем состоянии, его днище полностью проржавело, а большие дыры перед продажей пытались замаскировать подручными средствами. По мнению экспертов, использовать такое транспортное средство было опасно, но продавец машины согласился вернуть покупателю деньги только после долгих и изнурительных споров. Поскольку у покупателя автомобиля было оформлено страхование расходов на правовую помощь, он быстро получил юридическую поддержку и ему не пришлось самому разбираться во всех деталях.
Юридическая помощь ERGO часто сталкивается со случаями, когда продавцы заявляют, что дефекты являются для подержанных автомобилей естественными, и пытаются уйти от ответственности. Важно знать, что условиям договора не соответствует автомобиль, дефекты которого делают невозможным передвижение на автомобиле и которых нет в аналогичных подержанных автомобилях. Если у приобретенной в автомагазине машины в течение года проявляется скрытый дефект, предполагается, что он присутствовал на автомобиле на момент передачи. Чтобы избежать ответственности, продавец должен доказать, что неисправность произошла, когда автомобиль уже находился у нового владельца.
Лучший способ избежать неприятностей – постараться не стать жертвой мошенничества. Для этого необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Проверьте все выполненные ремонтные работы, включая покрасочные, и уточните у продавца, почему они были выполнены.
2. Оцените расстояния между панелями кузова. Неровные зазоры могут свидетельствовать о том, что автомобиль попал в аварию и не был качественно отремонтирован. Повреждения транспортного средства, которое уже передвигалось по дорогам Эстонии, можно проверить по VIN-коду на сайте Фонда дорожного страхования (LKF) (www.lkf.ee -> Teabekeskus -> Sõiduki liikluskahjude kontroll).
3. Проверьте износ шин. Неравномерный износ может указывать на проблемы с подвеской.
4. Если вы заметили сильный износ салона, особенно педалей, но одометр показывает небольшой пробег, может оказаться, что одометр „скрутили“.
5. Наблюдайте за поведением продавца. Сомнения в исправности автомобиля могут возникнуть, если продавец не желает отвозить машину на осмотр или позволить покупателю спокойно осмотреть ее на месте, либо не желает показывать журнал технического обслуживания. Часто это оправдывают тем, что продавец торопится и его ждет много покупателей. Неоправданно низкая цена также может указывать на какой-то скрытый дефект.
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