ВИДЕООПРОС | „Летом сложно, но в другое время такие работы провести нельзя“. Как закрытие Балтийского вокзала повлияло на планы людей?
В период с 15 по 21 июля Балтийский вокзал будет закрыт для движения поездов. RusDelfi узнал у посетителей главного железнодорожного хаба страны, как это повлияло на их планы нынешним летом и какие затруднения за собой повлекло.
C 10 июня начались работы, связанные со строительством пешеходного туннеля на перекрёстке Палдиского шоссе и улицы Техника. Строительство туннеля повлекло за собой временное закрытие Балтийского вокзала для движения поездов. Новость восприняли спокойно, многие готовы терпеть неудобства, чтобы в дальнейшем было проще и легче передвигаться.
„Идут работы, которые помогут улучшению движения. Летом сложно, но с другой стороны, летом люди в отпусках, поэтому я думаю, что в другое время такие работы провести нельзя. Поэтому адаптируемся“, - позитивно отозвалась женщина.
„Всё, что для пешеходов, - всё хорошо!“ - ответил мужчина.
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