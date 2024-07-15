ВИДЕООПРОС | „Летом сложно, но в другое время такие работы провести нельзя“. Как закрытие Балтийского вокзала повлияло на планы людей?

C 10 июня начались работы, связанные со строительством пешеходного туннеля на перекрёстке Палдиского шоссе и улицы Техника. Строительство туннеля повлекло за собой временное закрытие Балтийского вокзала для движения поездов. Новость восприняли спокойно, многие готовы терпеть неудобства, чтобы в дальнейшем было проще и легче передвигаться.

„Идут работы, которые помогут улучшению движения. Летом сложно, но с другой стороны, летом люди в отпусках, поэтому я думаю, что в другое время такие работы провести нельзя. Поэтому адаптируемся“, - позитивно отозвалась женщина.

„Всё, что для пешеходов, - всё хорошо!“ - ответил мужчина.

Подробнее смотрите в видеоопросе!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.