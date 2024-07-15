Экономика
15.07.2024, 15:45

ВИДЕО | Глава комиссии Рийгикогу: конечно, в законе об автоналоге есть места, которым не уделили внимания

 

В понедельник (15.07) Рийгикогу собрался на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу закона об автоналоге: принимать ли его в неизменном виде или нет. В результате голосования было решено (за это проголосовали 93 депутата) не принимать повторно закон в неизменном виде, в него будут внесены изменения.

По словам председателя Финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн, благодаря замечаниям президента содержательно проект закона станет лучше, а не только будет разрешена проблема конституционного характера. Конституционная комиссия Рийгикогу также сочла, что принимать закон в неизменном виде не следует.

„Президент указал на то, что проект не находится в противоречии с конституцией, он хорошо обоснован, и это нужно принять во внимание“, - сказала Аккерманн.

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