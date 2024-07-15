ВИДЕО | Глава комиссии Рийгикогу: конечно, в законе об автоналоге есть места, которым не уделили внимания

В понедельник (15.07) Рийгикогу собрался на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу закона об автоналоге: принимать ли его в неизменном виде или нет. В результате голосования было решено (за это проголосовали 93 депутата) не принимать повторно закон в неизменном виде, в него будут внесены изменения.