15.07.2024, 15:45
ВИДЕО | Глава комиссии Рийгикогу: конечно, в законе об автоналоге есть места, которым не уделили внимания
В понедельник (15.07) Рийгикогу собрался на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу закона об автоналоге: принимать ли его в неизменном виде или нет. В результате голосования было решено (за это проголосовали 93 депутата) не принимать повторно закон в неизменном виде, в него будут внесены изменения.
По словам председателя Финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн, благодаря замечаниям президента содержательно проект закона станет лучше, а не только будет разрешена проблема конституционного характера. Конституционная комиссия Рийгикогу также сочла, что принимать закон в неизменном виде не следует.
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