Пропавший в Йыхви мужчина найден

В последний раз с мужчиной контактировали месяц назад, когда его видели в Йыхви. Отмечалось, что у мужчина отсутствует определенное местожительство, и телефона у него с собой нет.

Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но на тот момент безрезультатно. Сообщалось, что пропавший может находиться в Йыхви или Ахтме.

Полиция просила все, кто видел его, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Около 17 часов поступило сообщение, что благодаря бдительному человеку пропавшего нашли и с ним все в порядке.

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