15.07.2024, 13:50
Пропавший в Йыхви мужчина найден
В последний раз с мужчиной контактировали месяц назад, когда его видели в Йыхви. Отмечалось, что у мужчина отсутствует определенное местожительство, и телефона у него с собой нет.
Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но на тот момент безрезультатно. Сообщалось, что пропавший может находиться в Йыхви или Ахтме.
Полиция просила все, кто видел его, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
Около 17 часов поступило сообщение, что благодаря бдительному человеку пропавшего нашли и с ним все в порядке.
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