Холодильник и ледяная ванна не помогут: как правильно защитить телефон от жары?

„Например, многие думают, что если положить телефон под полотенце на пляже, то он будет защищен от жары. Хотя полотенце немного помогает, оно не обеспечивает термостойкую защиту, поэтому перепад температур минимален. Если ваш телефон будет лежать на горячем песке под полотенцем несколько часов, он все равно скорее всего получит повреждения. Не забывайте, что пляжный песок также может повредить экран устройства или засорить отверстия динамиков и зарядный разъем“, - добавила она.

Чтобы избежать тепловых повреждений, лучше всего не подвергать телефон чрезмерному нагреву. Также важно помнить, что очень жарко бывает и там, где на первый взгляд должно быть прохладно.

По словам Плооманн, хотя эти меры, возможно, и помогут охладить ставший слишком горячим телефон, они также могут привести к новым проблемам. „При перегреве устройства его защита от влаги может ослабеть. Также нужно помнить, что телефоны обычно не любят резких перепадов температуры. Если вы поместите горячий телефон в ледяную воду или в холодильник, ничего хорошего ждать не стоит“, - сказала она.

Техники Elisa каждый год сталкиваются с примерами того, чего делать не стоит. Например, в ремонтную службу Elisa FIX неоднократно обращались клиенты, которые повредили свои устройства жидкостью, стараясь защитить их от перегрева под краном или в ванне с холодной водой. Некоторые пользователи пытались защитить свои устройства от жары в холодильнике и даже в морозильной камере.

„Каждый гаджет имеет определенный температурный диапазон эксплуатации. Если градусы будут слишком высокими или слишком низкими, начнут возникать проблемы. Чаще всего это временные сбои, но если оставить телефон в слишком жарком или холодном месте надолго, это может привести к постоянным сложностям. Поэтому важно действовать разумно и знать, что можно делать, а что нет“, - объяснила руководитель отдела частных клиентов Elisa Майлийc Плооманн.

Практичный вариант – держать мобильный телефон в сумке, например со взятой с собой бутылкой прохладительного напитка. Для этого идеально подходит термосумка. При этом нужно следить за тем, чтобы на телефоне не образовывался конденсат.

Телефон также может быть поврежден теплом в машине, например, если он прикреплен к лобовому стеклу с помощью держателя. Риск перегрева особенно велик, если телефон одновременно заряжается.

В машине нужно закрепить телефон так, чтобы на него дул прохладный воздух из кондиционера. Поскольку вентиляционные отверстия расположены в разных местах салона, следует внимательно выбрать точку установки устройства. Особенно опасна ситуация, когда на улице светит солнце, а телефон оставлен под лобовым стеклом в пустой машине. Если это произошло, дайте устройству остыть, прежде чем включать его.

Плооманн советует не обновлять операционную систему телефона и приложения, а также по возможности не заряжать его в условиях сильной жары. „Обновления и зарядка – две вещи, которые создают большую нагрузку на устройство, в результате чего оно еще больше нагревается. Когда телефон уже теплый, лучше подождать некоторое время, прежде чем делать такие вещи, иначе он будет нагреваться как от жары, так и от этих ресурсоемких действий“, - сказала она.

Наилучшее решение – время

Если ваш телефон уже слишком горячий, стоит прекратить его использование на некоторое время и дать ему остыть. Как отмечает Плооманн, если вы находитесь на улице, то лучше всего положить телефон в сумку, а если в помещении, то просто отложить его в тень. В большинстве случаев перегревшееся устройство остывает за 10-20 минут настолько, что его можно продолжить использовать прежним образом.

„Период остывания не слишком длителен, поэтому нет смысла пытаться ускорить процесс. Холодильник и прохладная вода могут показаться хорошей идеей, но чаще всего это заканчивается плачевно. Проще просто отложить телефон на время, чтобы спокойно насладиться летней погодой, а потом возобновить привычное использование гаджета“, - пояснила она.

При этом важно помнить, что любой чехол, защищающий мобильный телефон от физических повреждений, в жаркие дни часто только усугубляет проблему перегрева. Поскольку такой чехол плотно обхватывает устройство, он препятствуют его охлаждению. Поэтому в первую очередь следует снять чехол с перегретого телефона, чтобы дать ему нормально остыть.

В дополнение к вышесказанному Плооманн также отметила, что всегда следует соблюдать осторожность при обращении с горячими устройствами. Устройство с металлическим корпусом, долгое время находившееся на солнце, может стать обжигающе горячим, поэтому берите его в руки осторожно, не кладя сразу в ладонь или карман.

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