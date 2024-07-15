Обзор рынка банковских вкладов в Эстонии: где предлагаются лучшие процентные ставки?

По мнению Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, на рынке банковских вкладов Эстонии можно выделить две чёткие тенденции. „Во-первых, по срочным вкладам крупные универсальные банки платят своим клиентам ощутимо более низкие проценты, чем их конкуренты. Причина проста – эти банки, по сути, могут бесплатно, то есть без уплаты процентов клиентам, использовать деньги с их расчетных счетов для финансирования своей кредитной деятельности, поэтому и интерес к привлечению вкладов более умеренный“, – пояснила Пехтер.

По её словам, в этом плане ничего не изменится до тех пор, пока люди не начнут более активно заниматься своими финансами, и хотя бы часть миллиардов, которые сейчас лежат на расчетных счетах, не будут переведены на срочные вклады в банк, который платит лучшие проценты.

„Разница очевидна — зарабатывает на ваших деньгах банк или вы сами. Например, 10 000 евро, которые лежат на расчетном счёте, по сути, ничего не приносят своему владельцу, но, если положить ту же сумму на срочный вклад под 4% хотя бы на год, в качестве процентов по вкладу будет начислено уже 400 евро“. При этом обычный вкладчик может не беспокоиться по поводу уровня риска банка, ведь банковские вклады до 100 000 евро имеют абсолютно одинаковую защиту Гарантийного фонда во всех банках.

По оценкам Йонны Пехтер, еще одним фактором, заслуживающим внимания, является тенденция снижения процентных ставок по вкладам в коммерческих банках Эстонии в последние месяцы. „Проценты, выплачиваемые по вкладам частных лиц, во многом определяются базовой процентной ставкой, которая зависит от денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, а также ожиданиями ее будущих величин, к чему добавляет свой вклад конкурентная позиция банков на местном рынке. Время от времени некоторые банки делают противоречащие этой тенденции, более выгодные предложения, например, если для управления своими денежными потоками необходимо увеличить количество вкладов на определённый период“, – пояснила Пехтер.