Обзор рынка банковских вкладов в Эстонии: где предлагаются лучшие процентные ставки?
Обзор рынка банковских вкладов, предназначенных для частных лиц, в Эстонии в июле 2024 года показывает, что лучшую процентную ставку по вкладу на три месяца предлагает Bigbank – 4 процента; по вкладу на шесть месяцев также Bigbank – 4 процента и по годовому вкладу – TBB, 4,25 процента. Что касается сберегательных вкладов, которыми можно воспользоваться в течение нескольких дней, лучшее процентное предложение на рынке — 3,3% от Bigbank.
По мнению Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, на рынке банковских вкладов Эстонии можно выделить две чёткие тенденции. „Во-первых, по срочным вкладам крупные универсальные банки платят своим клиентам ощутимо более низкие проценты, чем их конкуренты. Причина проста – эти банки, по сути, могут бесплатно, то есть без уплаты процентов клиентам, использовать деньги с их расчетных счетов для финансирования своей кредитной деятельности, поэтому и интерес к привлечению вкладов более умеренный“, – пояснила Пехтер.
По её словам, в этом плане ничего не изменится до тех пор, пока люди не начнут более активно заниматься своими финансами, и хотя бы часть миллиардов, которые сейчас лежат на расчетных счетах, не будут переведены на срочные вклады в банк, который платит лучшие проценты.
„Разница очевидна — зарабатывает на ваших деньгах банк или вы сами. Например, 10 000 евро, которые лежат на расчетном счёте, по сути, ничего не приносят своему владельцу, но, если положить ту же сумму на срочный вклад под 4% хотя бы на год, в качестве процентов по вкладу будет начислено уже 400 евро“. При этом обычный вкладчик может не беспокоиться по поводу уровня риска банка, ведь банковские вклады до 100 000 евро имеют абсолютно одинаковую защиту Гарантийного фонда во всех банках.
По оценкам Йонны Пехтер, еще одним фактором, заслуживающим внимания, является тенденция снижения процентных ставок по вкладам в коммерческих банках Эстонии в последние месяцы. „Проценты, выплачиваемые по вкладам частных лиц, во многом определяются базовой процентной ставкой, которая зависит от денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, а также ожиданиями ее будущих величин, к чему добавляет свой вклад конкурентная позиция банков на местном рынке. Время от времени некоторые банки делают противоречащие этой тенденции, более выгодные предложения, например, если для управления своими денежными потоками необходимо увеличить количество вкладов на определённый период“, – пояснила Пехтер.
По ее словам, сводная таблица процентных ставок по вкладам в эстонских банках за июль красноречиво свидетельствует о том, что, по мнению большинства участников рынка, тенденция снижения процентных ставок будет продолжаться, поскольку для вкладов на более короткие периоды обычно предлагаются более выгодные проценты, чем для вкладов, сделанных на более длительные периоды.
По мнению Пехтер, этот обзор касается только рынка банковских вкладов и не отражает выплат по вкладам, выплачиваемых кредитно-сберегательными обществами или финансовыми посредническими и торговыми платформами, поскольку на вложенные там суммы не распространяется защита Гарантийного фонда.
„Если владелец денег хочет спать спокойно, он должен при открытии вклада учитывать, что гарантия Гарантийного фонда распространяется только на деньги, размещенные в коммерческих банках. Каждому клиенту в каждом конкретном банке фондом предоставляется гарантия на вклад до 100 тысяч евро“, – пояснила Пехтер.
Согласно последней официальной статистике, опубликованной Банком Эстонии, по состоянию на конец мая общий объём вкладов в банках Эстонии составил 30,3 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим месяцем, объём вкладов увеличился на 232 миллиона евро, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 2,3 миллиарда евро. В общем объёме вкладов 7,2 миллиарда евро приходится на срочные вклады являющихся резидентами домохозяйств и предприятий, годовой рост этих вкладов составил 81%. Объем вкладов нерезидентов за год увеличился на 876 миллионов евро и составил 15% оставшегося объема вкладов. По данным Банка Эстонии, средняя процентная ставка по срочным вкладам домохозяйств в мае составила 3,58%. В апреле она составляла 3,73%, но, например, в мае прошлого года она составляла 2,85%.
Июль 2024 года: процентные ставки по вкладам, предлагаемые коммерческими банками Эстонии частным лицам
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