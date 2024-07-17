„Мобильность улучшится, безопасность повысится“. Совсем скоро сеть велодорожек в Таллинне обретет новый облик

Когда весной Пяртель-Пеэтер Пере приступил к работе в столичной городской управе, он, как и мэр Евгений Осиновский, только тогда узнал, что на стадии проектирования находится лишь небольшая часть основной сети велосипедных дорожек в центре города. „Политический заказ, очевидно, заключался в том, чтобы строить там, где удобно“, — сказал Пере.

Между тем, как показала практика городов Северных стран, строительство велосипедных дорожек следует начинать от центра города, строя полноценную сеть, а не разрозненные участки. „Вы позволите ребенку отправиться в школу по велосипедной дорожке, которая вдруг заканчивается? — задался вопросом вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, котором предстоит навести порядок в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства, бюджет которого составляет около 150 миллионов евро. — Треть работников департамента уже сменилась, нам предстоит принять на работу новых людей, в основном руководителей“.