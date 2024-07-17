17.07.2024, 15:36
„Мобильность улучшится, безопасность повысится“. Совсем скоро сеть велодорожек в Таллинне обретет новый облик(7)
Смотрите, где в Таллинне появятся новые велодорожки!
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже нынешней осенью таллиннцы смогут без проблем добираться до работы или до учебного заведения по новым велосипедным дорожкам.
Когда весной Пяртель-Пеэтер Пере приступил к работе в столичной городской управе, он, как и мэр Евгений Осиновский, только тогда узнал, что на стадии проектирования находится лишь небольшая часть основной сети велосипедных дорожек в центре города. „Политический заказ, очевидно, заключался в том, чтобы строить там, где удобно“, — сказал Пере.
Уже заказано?