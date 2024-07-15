Исследование: жители Эстонии смотрят в будущее гораздо более пессимистично, чем в других странах Балтии

41% жителей Эстонии считают, что в ближайшие 12 месяцев их финансовое положение ухудшится, и только 14% думают, что оно может улучшиться. По данным исследования, проведенного по заказу банка Citadele, жители Эстонии гораздо более пессимистично оценивают свое будущее финансовое положение по сравнению с латвийцами и литовцами.

Если 41% жителей Эстонии считали, что их финансовое положение в следующем году ухудшится, то в Латвии так же думали 27% респондентов, а в Литве – 16%. Среди латышей и литовцев гораздо больше тех, кто считает, что их материальное положение вообще не изменится. Так ответили 22% респондентов в Эстонии, 33% в Латвии и 39% в Литве.

В улучшение своего финансового положения верят 14% респондентов в Эстонии, 18% в Латвии и 19% в Литве.

„Причина пессимизма жителей Эстонии, вероятно, кроется в длительном экономическом спаде, резком росте инфляции и относительно высоких процентных ставках, – сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Заработная плата выросла, но не такими темпами, как цены, что также заставляет людей смотреть в будущее с опаской“.

В опросе также изучали, считают ли люди, что в следующем году их зарплата может увеличиться. Хотя в улучшение своего финансового положения верят 14% жителей Эстонии, в рост зарплат верит больше людей – 23% респондентов. 8% считают, что их зарплата скорее снизится, а 34% полагают, что изменений в зарплате не будет.

„Очевидно, что здесь сказывается заметный рост стоимости жизни в Эстонии – люди верят в рост заработной платы, но в то же время не считают, что это существенно улучшит их финансовое положение“, - отметила Хакиайнен. Она добавила, что надежду людям может дать тот факт, что экономика Эстонии наконец выходит из рецессии и сможет начать догонять Латвию и Литву, где уже достигнутый экономический рост выражается в более позитивном настрое людей.