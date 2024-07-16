Схема „юридически корректно“ на продаже лекарств сработала. Вернуть деньги, полученные фармбизнесменами, невозможно

Два месяца назад Äripäev опубликовал схему взаимодействия производителей лекарств с оптовыми компаниями, которая позволяет показывать цену на лекарства выше реальной. Это дает возможность получать от государства более крупные суммы, которые компенсируют потребителям стоимость препаратов. По подсчетам Äripäev, из-за сговора производителей лекарств и оптовых компаний Касса здоровья (налогоплательщик) выплатила в виде компенсаций за год примерно на 30 миллионов евро больше, чем предписано. Несмотря на вероятность того, что налогоплательщик оплатил продавцам лекарств компенсацию на ложных основаниях, ни один из органов надзора за фармацевтическим рынком не занимается расследованием сделок и требованием возврата денег.