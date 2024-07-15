15.07.2024, 13:10
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Неделя порадует теплом, но иногда картину будут портить дожди
ФОТО: | Delfi Meedia
Посреди летнего сезона погода побалует жителей Эстонии теплой неделей. Начиная со среды погода станет более дождливой.
Сегодня, в понедельник (15.07), ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер западных направлений, на островах также южных 3-8 м/с, порывами до 11 м/с, вечером ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами до 20°C.
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