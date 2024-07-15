Isamaa выдвинула Рейнсалу на должность вице-спикера Рийгикогу. Центристская партия поддерживает кандидата EKRE

Зампред фракции Isamaa Прийт Сибул сообщил, что Isamaa выдвинет кандидатуру Урмаса Рейнсалу на пост вице-спикера Рийгикогу.

В воскресенье Хелир-Валдор Сеэдер также сообщил, что решение по кандидатуре вице-спикера Рийгикогу Isamaa примет в понедельник утром.

Центрист Алексей Евграфов заявил, что Центристская партия поддерживает кандидата от EKRE Арво Аллера.

Евграфов добавил, что они не могут поддержать кандидата партии Isamaa, поскольку, по их мнению, партия Isamaa в последнее время вела себя как коалиционная партия. Он добавил, что Центристская партия получит от EKRE что-то взамен, но что именно - станет известно после выборов.

Правление Рийгикогу сегодня созвало внеочередное заседание, на котором будут избраны новые вице-спикеры и обсужден отвергнутый президентом законопроект об автомобильном налоге.

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