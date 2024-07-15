Новости Эстонии
15.07.2024, 12:30

КАРТА | Балтийский вокзал закрыт. Добраться до станции пересадки можно на автобусе, самокате или на своих двоих

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22 июля Балтийский вокзал снова откроется для движения поездов.
22 июля Балтийский вокзал снова откроется для движения поездов.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

С сегодняшнего дня Балтийский вокзал на неделю закрыт для движения поездов. Начальные и конечные остановки поездов находятся в Лиллекюла, Китсекюла и на станции Таллинн-Вяйке. Таллинн предоставляет возможность пассажирам Elron, которые не являются жителями столицы, возможность бесплатного проезда на общественном транспорте на всех линиях, проходящих через железнодорожные станции.

С 15 по 21 июля в связи со строительством пешеходного туннеля на Палдиском шоссе Балтийский вокзал закрыт для железнодорожного движения. Начальные и конечные остановки поездов находятся в Китсекюла, где останавливаются поезда, следующие в направлении Аэгвийду, Тарту, Раквере и Нарвы, в Лиллекюла, откуда следуют поезда, следующие в Пяэскюла, Палдиски, Турба, Кейла и Клоогаранд, а также в Таллинн-Вяйке, откуда поезда следуют в Рапла, Тюри и Вильянди.

При пересадке пассажирам придется продумать маршрут

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