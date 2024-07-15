КАРТА | Балтийский вокзал закрыт. Добраться до станции пересадки можно на автобусе, самокате или на своих двоих

С 15 по 21 июля в связи со строительством пешеходного туннеля на Палдиском шоссе Балтийский вокзал закрыт для железнодорожного движения. Начальные и конечные остановки поездов находятся в Китсекюла, где останавливаются поезда, следующие в направлении Аэгвийду, Тарту, Раквере и Нарвы, в Лиллекюла, откуда следуют поезда, следующие в Пяэскюла, Палдиски, Турба, Кейла и Клоогаранд, а также в Таллинн-Вяйке, откуда поезда следуют в Рапла, Тюри и Вильянди.