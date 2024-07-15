ВИДЕО И ФОТО | Кая Каллас передала президенту Карису заявление об отставке

„Я думаю, что всем грустно покидать этот дом. Очень тяжелая работа, но и очень интересная, так что мне, конечно, будет ее не хватать, но сейчас - новые вызовы“, - сказала премьер-министр после своей последней пресс-конференции в интервью Delfi.

„Честно говоря, хороших времен и не было, всё время было сложно и тяжело, но больше всего я пережила во времена Covid, в поисках баланса - чтобы сохранить общество достаточно открытым и чтобы при этом не были бы перегружены больницы, - сказала Каллас. - Когда каждое утро хватаешься за телефон: пошли ли цифры вверх или вниз? Должны ли мы принимать трудные решения, которые, конечно, не понравятся людям, но ничего другого не остается? Это кажется таким далеким временем, но на самом деле оно не такое далекое“.