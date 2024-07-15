15.07.2024, 11:29
Плохая новость для автовладельцев. Из-за нового требования цена на дизельное топливо резко вырастет(1)
Согласно свежему анализу, с 2031 года водителям дизельных автомобилей за литр топлива придется платить на 50 центов больше, пишет Delfi Ärileht.
Европейский союз будет принудительно облагать налогом топливо, генерирующее парниковые газы. С 2027 года поставщикам топлива придется покупать квоты на покрытие выбросов углекислого газа. Весьма вероятно, что эти затраты будут переложены на потребителей, сообщает Financial Times.
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