Плохая новость для автовладельцев. Из-за нового требования цена на дизельное топливо резко вырастет

Европейский союз будет принудительно облагать налогом топливо, генерирующее парниковые газы. С 2027 года поставщикам топлива придется покупать квоты на покрытие выбросов углекислого газа. Весьма вероятно, что эти затраты будут переложены на потребителей, сообщает Financial Times.

Компания Veyt, занимающаяся анализом углеродного рынка, прогнозирует, что требование увеличится на 14 центов за литр дизельного топлива в 2027 году и достигнет 54 центов за литр в 2031 году, поскольку дополнительные меры вводятся постепенно. Это значит, что если сейчас на заправках Эстонии литр дизеля стоит 1,569 евро, то, по прогнозу, в 2023 году литр дизеля может стоить в районе 2 евро.