Экономика
18.07.2024, 09:26

„Проблема усугубляется“. Почему телекоммуникационные фирмы не могут улучшить качество мобильной связи? На то есть две причины

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Где в Эстонии плохая мобильная связь?
В некоторых регионах место для установки вышки мобильной связи ищут более десяти лет.
В некоторых регионах место для установки вышки мобильной связи ищут более десяти лет.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня в Эстонии есть немало мест, где качество мобильной связи могло бы быть значительно лучше, пишет издание Delfi Ärileht.

Как сказал Оливер Лекк, возглавляющий отдел мобильной сети компании Telia, качество мобильной связи зависит в основном от двух обстоятельств: сложно найти место для новой вышки мобильной связи или в этом месте экономически нерентабельно устанавливать мачту из-за малого количества пользователей и/или особенностей местности.

Как отметил Лекк, сегодня поиск подходящего места для установки новых вышек мобильной связи становится все более сложной задачей. Это связано с несколькими причинами: землевладельцы неохотно сдают землю под мачты мобильной связи, некоторые ведомства не устраивает конкретное местоположение вышки (даже если с собственником земли уже достигнуто соглашение). Кроме того, в определенных случаях трудно достичь компромисса с различными сторонами по поводу точного местоположения мачты.

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