„Проблема усугубляется“. Почему телекоммуникационные фирмы не могут улучшить качество мобильной связи? На то есть две причины

Как сказал Оливер Лекк, возглавляющий отдел мобильной сети компании Telia , качество мобильной связи зависит в основном от двух обстоятельств: сложно найти место для новой вышки мобильной связи или в этом месте экономически нерентабельно устанавливать мачту из-за малого количества пользователей и/или особенностей местности.

Как отметил Лекк, сегодня поиск подходящего места для установки новых вышек мобильной связи становится все более сложной задачей. Это связано с несколькими причинами: землевладельцы неохотно сдают землю под мачты мобильной связи, некоторые ведомства не устраивает конкретное местоположение вышки (даже если с собственником земли уже достигнуто соглашение). Кроме того, в определенных случаях трудно достичь компромисса с различными сторонами по поводу точного местоположения мачты.