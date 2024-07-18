18.07.2024, 09:26
„Проблема усугубляется“. Почему телекоммуникационные фирмы не могут улучшить качество мобильной связи? На то есть две причины(9)
Где в Эстонии плохая мобильная связь?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Эстонии есть немало мест, где качество мобильной связи могло бы быть значительно лучше, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сказал Оливер Лекк, возглавляющий отдел мобильной сети компании Telia, качество мобильной связи зависит в основном от двух обстоятельств: сложно найти место для новой вышки мобильной связи или в этом месте экономически нерентабельно устанавливать мачту из-за малого количества пользователей и/или особенностей местности.
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