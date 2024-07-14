Начало недели будет теплым. А что обещают синоптики любителям пляжного отдыха?

В ночь на понедельник облачная с прояснениями погода. Местами дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах Западной Эстонии и побережье юго-западный 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9..17°C.

Днем малооблачная погода или переменная облачность. Местами дождь. Ветер западных направлений 3-8, порывами до 11 м/с, вечером — переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25, в Юго-Восточной Эстонии до 27°C.

В ночь на вторник малооблачная погода или переменная облачность. Местами дождь, туман. В материковой части страны ветер слабый переменных направлений, на островах — южных направлений 3-8 м/с. Температура 11..16, на побережье до 19°C.

Днем малооблачная погода или переменная облачность. Местами дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами до 20°C.

В ночь на среду в Восточной Эстонии малооблачная погода без осадков, в Западной Эстонии облачность постепенно уплотнится, на островах пройдет дождь. К утру на островах и побережье Рижского залива пойдут более сильные дожди, прогремит гроза. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18, на островах до 20°C.

Днем облачная с прояснениями погода. Зона осадков будет двигаться с островов в восточном направлении, ожидаются грозы и обильные осадки. Во второй половине дня на островах дожди прекратятся и небо прояснится. Ветер южных направлений 3-9, на островах ветер юго-восточный порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21..26, до осадков местами до 28°C.

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