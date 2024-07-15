ФОТО | Морские спасатели прекратили активные поиски пропавшего на гидроцикле мужчины

В субботу в 14:40 Эстонский объединенный морской и воздушный поисково-спасательный координационный центр (JRCC) получил информацию о том, что группа из 16 водных мотоциклов направлялась на остров Рухну из волости Роя в Латвии, однако у двух гидроциклов возникли технические неисправности. В один из гидроциклов стала поступать вода, передает rus.err со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны (PPA).

Гидроциклы с двумя 37-летними мужчинами остались в море. Заметив исчезновение людей, часть группы сразу же начала их поиски, но они не увенчались успехом.

„В 16:17 оба гидроцикла и один шлем были обнаружены в 13 километрах от порта Рухну, но людей не нашли. Поиски мужчин продолжались до поздней ночи, а ранним утром, как только посветлело, они возобновились. Со вчерашнего дня к поискам привлечены вертолет PPA, беспилотник Европейского агентства по морской безопасности, добровольческий морской спасательный отряд Рухну, а также корабли военно-морских сил Эстонии и Латвии“, - пояснил координатор JRCC Янек Сепп.

В воскресенье около двух часов дня житель Рухну сообщил в Центр тревоги, что один из мужчин, попавших в беду на море, около шести часов утра самостоятельно добрался до берега острова. Поиски второго мужчины продолжились.

Как сообщил утром координатор JRCC Янек Сепп, активные поиски пропавшего в субботу мужчины были прекращены в три часа ночи в понедельник. В общей сложности поисковые работы продолжались 36 часов. К сожалению, они не увенчались успехом.

Далее инцидентом будет заниматься Курессаареское отделение полиции, сотрудники которого совместно с волонтерами острова Рухну будут контролировать побережье острова.

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