ОБЗОР | „Квантовое бессмертие Трампа“. Как в пользователи портала Delfi отреагировали на покушение на Дональда Трампа.
В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. Как на эту новость отреагировали пользователи портала Delfi? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация авторов).
Многие пользователи начали задаваться вопросом, кто стоит за покушением на Трампа.
„Важно очень, кто заказчик? Двадцатилетний дурачок сам бы не догадался.“
„Неужели Путин?“
„заказчик тот кому это выгодно. а кому выгодно избавится от конкурента перед президентскими выборами ?“
„парня могли „нанять“ чьи-то спецслужбы“
Кто-то обратил внимание на имя нападавшего, и обсуждение двинулось в сторону Эстонии.
„у 20-летнего стрелявшего имя Томас. Не балтийский ли это след? Кто надоумил 20-летнего Томаса стрелять в кандидата в президенты США?“
„Томас - популярное имя в Эстонии. А это из прессы: В среду, 10 июля, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили ужин для глав государств и правительств стран НАТО и их супруг. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик. Это просто совпадения.“
Но затем все-таки решили, что Эстония тут не причем. Почти.
„Томас Круус. Не, не эстонец.“
Некоторые комментаторы уверены, что покушение на самом деле было постановкой.
„Что-то на постановку больно смахивает. И службе охраны двойку ставить надо, в принципе допустившей возможность выстрелить в сторону объекта, это что за детский сад в организации безопасности? Но пиар-ход знатный получился.“
„Постановка спектакля,на тему,как убить президента.С пистолета в ухо,уже без сознания лежал бы.Или воздушкой зарядили.“
Однако, другие с ними не согласны.
„Спектакль был бы, если бы пуля сантиметров на десять левее ( или правее)в голову вошла. Прости, Господи.В рубашке родился. Быть ему теперь Президентом. На литр качественного спорю .“
„Пиар“ ход с расстоянием от смерти в 2 сантиметра?“
Вспоминают и о том, что это далеко не первое покушение на жизнь президента в США.
„Гарфильд,Линкольн,Мак Кинли,Кенеди.чуть список не пополнился демократическими убийствами.“
„Стрелок чуть-чуть промахнулся. Повезло Трампу. А вообще это вполне себе американская история. Вспомните гения Освальда и Кеннеди копец“
„Покушения на президентов - это давняя американская традиция, которые бывают удачными и неудачными.“
И многие сходятся на том, что Трампу повезло, и теперь он с большой вероятностью выиграет выборы.
„Повезло Трампу или не повезло стрелку , рука дрогнула“
„Квантовое бессмертие Трампа!“
„Нос по ветру держит. Теперь Трамп точно выиграет выборы.“
„Трамп будет президентом, будет дружить с Путиным , и война закончится!“
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