ОБЗОР | „Квантовое бессмертие Трампа“. Как в пользователи портала Delfi отреагировали на покушение на Дональда Трампа.

Многие пользователи начали задаваться вопросом, кто стоит за покушением на Трампа.

„Важно очень, кто заказчик? Двадцатилетний дурачок сам бы не догадался.“

„Неужели Путин?“

„заказчик тот кому это выгодно. а кому выгодно избавится от конкурента перед президентскими выборами ?“

„парня могли „нанять“ чьи-то спецслужбы“

Кто-то обратил внимание на имя нападавшего, и обсуждение двинулось в сторону Эстонии.

„у 20-летнего стрелявшего имя Томас. Не балтийский ли это след? Кто надоумил 20-летнего Томаса стрелять в кандидата в президенты США?“

„Томас - популярное имя в Эстонии. А это из прессы: В среду, 10 июля, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили ужин для глав государств и правительств стран НАТО и их супруг. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик. Это просто совпадения.“

Но затем все-таки решили, что Эстония тут не причем. Почти.

„Томас Круус. Не, не эстонец.“

Некоторые комментаторы уверены, что покушение на самом деле было постановкой.

„Что-то на постановку больно смахивает. И службе охраны двойку ставить надо, в принципе допустившей возможность выстрелить в сторону объекта, это что за детский сад в организации безопасности? Но пиар-ход знатный получился.“

„Постановка спектакля,на тему,как убить президента.С пистолета в ухо,уже без сознания лежал бы.Или воздушкой зарядили.“

Однако, другие с ними не согласны.

„Спектакль был бы, если бы пуля сантиметров на десять левее ( или правее)в голову вошла. Прости, Господи.В рубашке родился. Быть ему теперь Президентом. На литр качественного спорю .“

„Пиар“ ход с расстоянием от смерти в 2 сантиметра?“

Вспоминают и о том, что это далеко не первое покушение на жизнь президента в США.

„Гарфильд,Линкольн,Мак Кинли,Кенеди.чуть список не пополнился демократическими убийствами.“

„Стрелок чуть-чуть промахнулся. Повезло Трампу. А вообще это вполне себе американская история. Вспомните гения Освальда и Кеннеди копец“