Новости Эстонии
14.07.2024, 22:00

ОБЗОР | „Квантовое бессмертие Трампа“. Как в пользователи портала Delfi отреагировали на покушение на Дональда Трампа.

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: LEON NEAL | Getty Images via AFP/Scanpix

В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. Как на эту новость отреагировали пользователи портала Delfi? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация авторов).

Многие пользователи начали задаваться вопросом, кто стоит за покушением на Трампа.

„Важно очень, кто заказчик? Двадцатилетний дурачок сам бы не догадался.“

„Неужели Путин?“

„заказчик тот кому это выгодно. а кому выгодно избавится от конкурента перед президентскими выборами ?“

„парня могли „нанять“ чьи-то спецслужбы“

Кто-то обратил внимание на имя нападавшего, и обсуждение двинулось в сторону Эстонии.

„у 20-летнего стрелявшего имя Томас. Не балтийский ли это след? Кто надоумил 20-летнего Томаса стрелять в кандидата в президенты США?“

„Томас - популярное имя в Эстонии. А это из прессы: В среду, 10 июля, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили ужин для глав государств и правительств стран НАТО и их супруг. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик. Это просто совпадения.“

Но затем все-таки решили, что Эстония тут не причем. Почти.

„Томас Круус. Не, не эстонец.“

Некоторые комментаторы уверены, что покушение на самом деле было постановкой.

„Что-то на постановку больно смахивает. И службе охраны двойку ставить надо, в принципе допустившей возможность выстрелить в сторону объекта, это что за детский сад в организации безопасности? Но пиар-ход знатный получился.“

„Постановка спектакля,на тему,как убить президента.С пистолета в ухо,уже без сознания лежал бы.Или воздушкой зарядили.“

Однако, другие с ними не согласны.

„Спектакль был бы, если бы пуля сантиметров на десять левее ( или правее)в голову вошла. Прости, Господи.В рубашке родился. Быть ему теперь Президентом. На литр качественного спорю .“

„Пиар“ ход с расстоянием от смерти в 2 сантиметра?“

Вспоминают и о том, что это далеко не первое покушение на жизнь президента в США.

„Гарфильд,Линкольн,Мак Кинли,Кенеди.чуть список не пополнился демократическими убийствами.“

„Стрелок чуть-чуть промахнулся. Повезло Трампу. А вообще это вполне себе американская история. Вспомните гения Освальда и Кеннеди копец“

„Покушения на президентов - это давняя американская традиция, которые бывают удачными и неудачными.“

И многие сходятся на том, что Трампу повезло, и теперь он с большой вероятностью выиграет выборы.

„Повезло Трампу или не повезло стрелку , рука дрогнула“

„Квантовое бессмертие Трампа!“

„Нос по ветру держит. Теперь Трамп точно выиграет выборы.“

„Трамп будет президентом, будет дружить с Путиным , и война закончится!“

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