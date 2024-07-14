Глава МИД Маргус Цахкна: появление насилия в демократии вызывает тревогу

„Прежде всего, все это должно быть четко осуждено, поскольку насилию в демократии не место, это ясно“, – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (партия Eesti 200).

„Через несколько дней состоится большой Республиканский Конгресс. Очевидно, что теперь Трамп предстанет в глазах своих избирателей как мученик и герой. Я думаю, что оппозиция в предвыборной борьбе станет еще более серьезной, что, безусловно, будет иметь более широкие последствия. Так что ничего хорошего это не принесет“, – сказал Цахкна.

По мнению министра иностранных дел, появление насилия в демократии вызывает тревогу, но напрямую на Эстонию не повлияет. „Оно окажет давление на общий ход событий в мире и, конечно же, повлияет на выборы в США“.

„Очень острая конфронтация, жестокая конфронтация между разными сторонами – это то, к чему мы не привыкли, – отметил Цахкна. – Казалось, что все это в прошлом, но сейчас таких случаев уже несколько, и это нехорошо. Внешняя политика также может стать гораздо более конфронтационной. Россия агрессивна и продолжает вести войну. Нам обязательно нужно следить за происходящим, но мы продолжим действовать так, как действуем, и должны быть готовы ко всему“.

В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. В результате покушения один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.

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