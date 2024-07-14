Единственные в мире: треть эстонского военного флота находится в постоянном движении

„У нас восемь кораблей и примерно 450 человек, из которых 300 находятся на действительной службе каждый день, а 150 человек – это военнослужащие срочной службы“, – пояснил он, отметив, что больше всего в Эстонии флот ходит под флагом НАТО.

„Признаком того, насколько хорошо мы к этому подготовились в течение 20 лет, является тот факт, что после вступления Эстонии в НАТО в 2004 году первый военный корабль отплыл в составе оборонного альянса уже в 2005 году“, – сказал он.

„В любой момент времени в Балтийском море находятся около 3000 судов, из них в течение недели 500-600 проходят через зону ответственности Эстонии“, – добавил Саска.

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