Статистика автомоек: жители Эстонии меньше заботятся о чистоте автомобилей, чем наши южные соседи

Данные проведенного компанией Circle K опроса демонстрируют, что в целом люди в Эстонии моют свои автомобили реже, чем жители Латвии и Литвы. Если в Эстонии 8% заявили, что ездят на мойку хотя бы раз в неделю, то в Латвии и Литве таких респондентов вдвое больше – 16%. 45% автовладельцев в Эстонии моют машину не реже раза в месяц. В Латвии таких 61%, а в Литве 66%.

“Эта достаточно большая разница особенно интересна тем, что автопарк в Эстонии в среднем моложе, чем у наших соседей. Средний возраст транспортных средств респондентов опроса составляет в Эстонии 9,1 года, в Латвии 11,8 года и в Литве 12,1 года. Вместе с тем мы также видим четкую связь между возрастом автомобиля и мнением о том, как часто его следует мыть – особенно в Эстонии“, - пояснил руководитель по автомойкам и топливу Circle K Керт Аадер.Исследование показало, что чем старше у человека машина, тем реже он чувствует, что ее пора бы вымыть. Например, 47% тех, у кого есть автомобиль возрастом до трех лет, считали, что его следует мыть хотя бы раз в неделю. Что касается автомобилей старше 20 лет, то 35% их владельцев ответили, что машины нужно мыть столь же часто.

Аадер добавил, что интересным выводом исследования стал, например, тот факт, что использующие служебный автомобиль для личных поездок, моют машины чаще, чем владельцы частных транспортных средств. Если 45% автовладельцев Эстонии моют свой личный автомобиль не реже раза в месяц, то служебный автомобиль отвозят на мойку столь же часто уже 56% респондентов.По сравнению с латвийскими и литовскими автовладельцами, жители Эстонии также реже предпочитают пользоваться услугами автоматических моек. Если в Латвии услугой автоматических моек в прошлом году воспользовались 74% автовладельцев, то в Литве этот показатель составляет 63%, а в Эстонии – 58%.Аадер рекомендует регулярно посещать автоматические мойки, поскольку так можно быть уверенным, что автомобиль окажется вымыт даже в тех местах, где человек обычно не моет его сам: „Можно заказать специальную мойку дисков, а также можно вымыть днище автомобиля, что особенно актуально зимой, когда там скапливается соль, являющаяся одной из основных причин появления ржавчины“. Кроме того, на мойке кузов автомобиля можно быстро и эффективно покрыть воском, который отталкивает грязь, делает лакокрасочный слой автомобиля более устойчивым к насекомым и птичьему помету, а также облегчает последующее мытье.“Особенно по результатам опроса радует то, что половина всех пользователей услуг автомойки, пользовались именно мойками Circle K, причем 26% респондентов пользуются нашими автомойками регулярно“, - добавил Аадер.