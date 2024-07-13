Молодежь из ученической дружины обучат гособороне

Программа ученической дружины по гособороне ориентирована главным образом на учеников основной школы в возрасте 13–15 лет. В проекте задействованы дневные отряды, организованные SA Õpilasmalev и другими эстонскими организаторами дружин – в общей сложности 250 участников дружин и руководителей отрядов. Дружина работает в две смены: первая проходила с 26 по 30 июня, вторая – с 10 по 14 июля.

Руководитель SA Õpilasmalev Кюлли Таттер отметила, что цель программы – не только привить подросткам ценности, связанные с воспитанием трудом, но и познакомить их с государственной обороной. „Таким образом мы хотим повысить осведомленность молодежи о государственной обороне и пробудить интерес к данной сфере, – сказала Таттер. – Безусловно, это также даст многим подросткам интересный и практический опыт того, как действовать в природной среде“.

Приобщение к государственной обороне происходит в рамках приключенческого образования, при этом акцент делается на занятиях на свежем воздухе и в меньшей степени – на занятиях в помещении. В первые два дня пятидневной программы пройдут экскурсии в военный музей и воинскую часть Сил обороны. В выходные молодежь примет участие в трехдневном походном лагере на полигоне Хумала. В числе прочего, подростков обучат использованию снаряжения, маскировке, оказанию первой помощи, разведению огня, приготовлению пищи в полевых условиях и другим практическим навыкам.

Программу ученической дружины по гособороне проводит НКО Riigikaitse Rügement и поддерживает Министерство обороны.