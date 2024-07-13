ЧП и криминал
13.07.2024, 18:40

Родственники заключенных идут на крайние меры, чтобы доставить им наркотики

 
Несмотря на сильные меры контроля, проблему попадания наркотиков в тюрьму полностью искоренить не удалось.
Несмотря на сильные меры контроля, проблему попадания наркотиков в тюрьму полностью искоренить не удалось.
ФОТО: Delfi Meedia, Scanpix

Значительная часть заключенных в Эстонии - наркозависимые, чью зависимость подпитывают родственники, пытающиеся пронести наркотики в тюрьму.

Один заключенный решил употребить амфетамин во время выхода в город. За это ему был назначен условный срок в рамках согласительного производства. У него появилась возможность употребить наркотики, когда он еще находился за решеткой, поскольку он отбывал наказание в тюрьме открытого типа и мог совершать выезды в город. Во время одного из таких выездов он и употребил амфетамин, однако его поймали.

Специалист по коммуникации Министерства юстиции Алина Подушкина утверждает, что подавляющее большинство заключенных в той или иной степени борются с зависимостями. „Сегодня по данным Таллиннской тюрьмы мы видим, что почти у половины людей, которые попадают в тюрьму для отбывания наказания, при первичном тестировании обнаруживаются остатки запрещенных веществ“, - сказала она.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии