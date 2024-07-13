13.07.2024, 18:40
Родственники заключенных идут на крайние меры, чтобы доставить им наркотики
ФОТО: Delfi Meedia, Scanpix
Значительная часть заключенных в Эстонии - наркозависимые, чью зависимость подпитывают родственники, пытающиеся пронести наркотики в тюрьму.
Один заключенный решил употребить амфетамин во время выхода в город. За это ему был назначен условный срок в рамках согласительного производства. У него появилась возможность употребить наркотики, когда он еще находился за решеткой, поскольку он отбывал наказание в тюрьме открытого типа и мог совершать выезды в город. Во время одного из таких выездов он и употребил амфетамин, однако его поймали.
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