Родственники заключенных идут на крайние меры, чтобы доставить им наркотики

Один заключенный решил употребить амфетамин во время выхода в город. За это ему был назначен условный срок в рамках согласительного производства. У него появилась возможность употребить наркотики, когда он еще находился за решеткой, поскольку он отбывал наказание в тюрьме открытого типа и мог совершать выезды в город. Во время одного из таких выездов он и употребил амфетамин, однако его поймали.