Новости Эстонии
13.07.2024, 15:13

Станет ли высшее образование платным? Политики расходятся во мнении

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Ситуацию с высшим образованием комментируют Кристина Каллас, Лийна Керсна и Тынис Лукас.
Ситуацию с высшим образованием комментируют Кристина Каллас, Лийна Керсна и Тынис Лукас.
ФОТО: Delfi Meedia

После состоявшихся вчера переговоров коалиции кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что среди прочего обсуждался также вопрос о том, чтобы некоторые специальности в университетах стали платными.

По словам Михала, цель изменения – получить больше частных денег на образование, о чем публично заявлял и ректор Тартуского университета Тоомас Ассер. „Проще говоря, это означает, что за обучение по определенным специальностям можно будет взимать плату“, - сказал Михал.

Однако министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200) заявила, что никакого соглашения достигнуто не было. "Это все же было личное мнение Михала, которое он высказал во время обсуждения финансирования высшего образования“, - пояснила Каллас.

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