13.07.2024, 15:13
Станет ли высшее образование платным? Политики расходятся во мнении(9)
ФОТО: Delfi Meedia
После состоявшихся вчера переговоров коалиции кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что среди прочего обсуждался также вопрос о том, чтобы некоторые специальности в университетах стали платными.
По словам Михала, цель изменения – получить больше частных денег на образование, о чем публично заявлял и ректор Тартуского университета Тоомас Ассер. „Проще говоря, это означает, что за обучение по определенным специальностям можно будет взимать плату“, - сказал Михал.
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