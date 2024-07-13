Вместе можешь ты не жить, но содержать детей обязан: вопросы читателей об алиментах
Более двух лет назад государство отвязало минимальный размер алиментов от минимальной зарплаты. Размер содержания на детей рассчитывается по сложной формуле и индексируется 1 апреля. Не так давно размер минимальных алиментов вырос. По замыслу законодателей, новая формула расчета суммы, которую родители должны платить на детей, должна была стать более гибкой, но… оказалась также более сложной, и вопросы об алиментах продолжают возникать. „МК-Эстония“ попросила ответить на них специалистов.
Если в 2022 году размер алиментов на одного ребенка лишь слегка превышал 200 евро, то теперь он вырос до 287 евро. Правда, если бы минимальный размер алиментов по-прежнему был привязан к минимальной зарплате, то сегодня эта сумма составляла бы 410 евро.
С другой стороны, в таком случае возросло бы и количество тех, кому платить такие деньги было бы просто не под силу. Судебные исполнители каждый год взыскивают долги с нескольких сотен неплательщиков – а всего должников по алиментам в Эстонии насчитывается более 14 000.
1. Моему ребенку скоро исполнится 18 лет. До какого возраста будут продолжаться выплаты из алиментного фонда, если второй родитель алименты не платит? И должен ли ребенок по достижении 18 лет подавать уже сам в суд на второго родителя, если он еще учится и нуждается в содержании? Ксения
Отвечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева:
„В соответствии с Законом о семье родители должны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия и далее до 21 года ребенка, пока он учится в образовательном учреждении. Алиментная помощь выплачивается до того момента, пока должник обязан выплачивать алименты по исполнительному документу.
Если по решению суда алименты были назначены до совершеннолетия ребенка, то ребенку надо обратиться в суд с новым иском о начислении содержания. После получения решения суда, если должник не выплачивает алименты добровольно, надо предоставить его вместе с заявлением о начале исполнительного производства и заявлением на получение алиментной помощи судебному исполнителю. Т.е. по сути надо пройти процедуру заново.
Если по решению суда алименты были назначены до совершеннолетия и далее до достижения ребенком 21-летнего возраста при условии продолжения обучения, то и взыскание и выплата алиментной помощи будут продолжаться после достижения ребенком 18-летнего возраста до 21 года, пока он учится.
Если вы не можете самостоятельно проанализировать, на какой период были назначены алименты, то свяжитесь со своим судебным исполнителем и проконсультируйтесь. Часы работы и телефонные номера судебных исполнителей можно найти на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о начислении и выплате алиментной помощи“.
2. Должен ли родитель платить алименты на ребенка, который служит в армии? После гимназии молодой человек поступил в институт, но сразу взял академический отпуск и пошел служить. Считается он в таком случае учащимся? А если после службы он продолжит учебу, то нужно ли будет снова платить ему алименты? Как долго? Ульяна
Отвечает Кристель Вайно, советник по семейному праву Министерства юстиции:
„Согласно Закону о семейном праве, ребенок имеет право на алименты и в том случае, если он является совершеннолетним и получает базовое, среднее или высшее образование или проходит профессиональную подготовку, но не старше 21 года. Однако основание для начисления алиментов на совершеннолетнего ребенка отличается от основания для начисления алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Размер алиментов определяется исходя из потребностей бенефициара в иждивении и его обычного образа жизни. Однако в случае с совершеннолетним ребенком также предполагается, что он может частично содержать себя сам.
Пока ребенок находится на военной службе, ему будут выплачивать вознаграждение за эту службу, питание и проживание. В такой ситуации, как правило, нет оснований требовать алименты от родителей, так как его потребности покрываются. Если период военной службы заканчивается, и ребенок продолжает учебу, обязанность по выплате алиментов сохраняется до достижения 21 года, как уже говорилось выше“.
Советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования Артур Панов:
„Если родитель не исполняет обязанностей по обеспечению ребенка и имеется соответствующее судебное решение, то после срочной службы ребенок будет получать алиментную помощь от государства до достижения им 21 года. Однако если ему исполнится 21 год во время прохождения службы, то на алиментную помощь у него больше права не возникнет“.
Отвечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева:
„В соответствии с Законом о семье родители должны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия и далее до 21 года ребенка, пока он учится в образовательном учреждении. Закон не делает оговорок о прохождении ребенком срочной военной службы.
На время академического отпуска ребенок числится в списках учащихся, поэтому в целом обязанность по содержанию ребенка, вытекающая из пункта 2 § 97 Закона о семье, сохраняется.
Если должник по алиментам считает, что он не должен по той или иной причине исполнять требование, то он может предоставить иск в суд о признании исполнительного производства недопустимым (например пока ребенок находится в академическом отпуске). Иск подают в отношении взыскателя, т. е. ребенка, решение будет принимать судья. Полученное решение надо предоставить своему судебному исполнителю“.
Отвечает юрист юридического бюро Progressor Раиса Блат:
„Академический отпуск – это освобождение студента от обязательств по учебе и научной работе. На время академического отпуска номинальный период обучения студента приостанавливается. Во время службы в армии родитель не несет обязанность по выплате алиментов лицу. Служба в армии не приравнивается к получению образования, поэтому в данном случае родитель не обременен обязанностью по выплате алиментов“.
3. Мой сын платит алименты исправно 17 лет, 300 евро каждый месяц. Внук в этом году закончил 11-й класс. Но судебный исполнитель прислал бумагу, что платить алименты отец должен по 2026 год включительно. Не понимаю, почему – в 2025 году ребенок закончит 12 классов, в октябре ему исполнится 19 лет, а в 2026 году ему будет уже 20 лет, и невозможно сейчас предсказать, продолжит он учебу или будет работать. Почему год прибавили? Вера
Отвечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева:
„Судебный исполнитель проводит исполнительное производство на основании исполнительного документа. В алиментных делах это может быть: решение или постановление суда, нотариально заверенное соглашение о выплате алиментов или родительское соглашение, достигнутое в рамках семейной медиации. Требование: как платить, кому платить, сколько в месяц и как долго, указано именно в исполнительном документе. Судебный исполнитель сам не решает, что требовать.
Чтобы получить ответ на вопрос, надо ознакомиться с исполнительным документом. Взыскатель (представитель взыскателя) всегда может обратиться к судебному исполнителю со своими вопросами и волнениями, чтобы получить грамотную консультацию от профессионала.
Обращение к судебному исполнителю можно направить как устно, так и письменно. В обращении надо представиться (кто пишет и по какому делу, указать имя и личный код получателя алиментов и по возможности данные должника), описать свой вопрос, предоставить разъяснения для уточнения обращения, если необходимо. Судебный исполнитель обязан ответить в 30-дневный срок с момента поступления обращения.
Часы работы, телефонные номера и адреса судебных исполнителей можно найти на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.
Отвечает юрист юридического бюро Progressor Раиса Блат:
„По закону родитель обязан выполнять обязательство по выплате алиментов до достижения ребенком совершеннолетия. Далее обязанность по выплате алиментов сохраняется до 21 одного года в случае, если ребенок продолжает обучение. Если судебный исполнитель прислал уведомление о продлении выплат алиментов до 2026 года, возможно, это связано с тем, что в решении суда было предусмотрено, что алименты выплачивают до достижения ребенком определенного возраста, даже если он еще учится. Для более точного понимания причин продления сроков выплаты алиментов до 2026 года необходимо ознакомиться с полным текстом решения суда или уведомления от судебного исполнителя“.
4. Могут ли бывшие супруги платить алименты по взаимной договорённости, официально на счёт, с пояснением „алименты на детей“, без суда и т. п. ? Какие в этом случае надо учитывать нюансы? Какие могут возникнуть проблемы в будущем? Ирина
Отвечает координатор государственной семейной медиации при Департаменте социального страхования Анна Воробьева:
„Да, могут. И можно посоветовать в этом случае воспользоваться бесплатной услугой семейной медиации, которую предлагают во всех регионах Эстонии и в рамках которой заключают родительское соглашение – не только по укладу жизни ребенка и праву опеки после развода родителей, но и по условиям и суммам алиментов. Это внесудебная процедура, у которой, однако, имеется в качестве итога соглашение, имеющее тот же „вес“, что и у решения суда. Этот документ судебные исполнители принимают с ним на равных, к которым можно обратиться в случае, если один из родителей прекращает соблюдать ранее заключенное соглашение. Рекомендуем осуществлять банковские переводы с указанием назначения платежа в определенный день в начале месяца, поскольку алименты всегда платятся за текущий месяц“.
Отвечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева:
„В вопросах выплаты алиментов всегда возможно действовать по договоренности сторон. В суд приходиться обращаться тогда, когда договориться не удалось.
Если родители способны достигнуть договоренности, то рекомендуемая форма соглашения – нотариально заверенное соглашение о выплате алиментов. Данный документ является исполнительным документом, и в случае невыплаты алиментов можно обратиться к судебному исполнителю.
Если соглашения достигнуть не удается, но желание обойтись без суда все еще есть, то разумно воспользоваться государственной услугой семейной медиации. Государственная семейная медиация – это бесплатная общегосударственная услуга, координатором которой является Департамент социального страхования. Соглашение, достигнутое в рамках семейной медиации, также будет являться исполнительным документом.
Если же разногласия настолько велики, что без судьи не обойтись, то обращаясь в суд и споря до хрипоты, не забывайте, для чего вы это делаете. Вы действуете во благо ребенка, ради ребенка. Ребенок должен оставаться в фокусе вашего внимания. И „не навреди“ тут – главное правило“.
Отвечает юрист юридического бюро Progressor Раиса Блат:
„Выплата алиментов – это обязанность родителя, вытекающая из Закона о семье. Данную обязанность лицо может выполнять добровольно. В случае отказа или невыполнения обязанности по выплате содержания у представителя ребенка есть возможность обратиться в суд с требованием.
Стороны, безусловно, могут договориться о компромиссном решении: так, одна сторона будет выплачивать определенную оговоренную сумму на счет другого родителя ребенка.
Хорошо, если достигнутое соглашение будет воспроизводимо в письменной форме. Это соглашение должно быть четким и подробным – включая сумму, сроки выплат и другие условия.
Нужно понимать, что в любой момент может все измениться: жизненные обстоятельства, состояние здоровья, потеря работы, появление другой семьи, конфликтные ситуации – все это может привести к тому, что родитель либо уменьшит сумму выплат на ребенка, либо вообще прекратит выплачивать алименты, либо будет это делать нерегулярно и на свое усмотрение. Даже в случае компромиссного решения никто не застрахован от изменения обстоятельств.
Ведите документацию всех соглашений и переписок, касающихся выплат содержания. Это может включать банковские переводы с пояснением „алименты на детей“, электронную почту или письма. Эти доказательства могут быть полезны в случае судебных разбирательств. Данные доказательства, которые могут помочь разрешить ситуацию в пользу ребенка, лучше всего сохранять“.
5. Бывший супруг наотрез отказывается общаться как со мной, так и с ребёнком. Если отец не платит алименты, как получить компенсацию от государства, что нужно сделать? Рената
Отвечает советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования Артур Панов:
„Первый шаг – нужно подать заявление в суд на родителя с требованием взыскать с него/нее алименты. Получив в суде постановление о платежном предложении или постановление об обеспечении иска, нужно подать заявление в Департамент социального страхования о получении алиментной помощи в период ведения судопроизводства.
Алиментную помощь во время судопроизводства выплачивают не более 150 дней. То есть если судебное разбирательство затянется на более длительный срок, то алиментную помощь после 150 дней платить не будут.
Если решение суда уже есть, но второй родитель алименты так и не платит, нужно подать заявление судебному исполнителю, чтобы он начал исполнительное производство. Если должник так и не начнет платить, судебный исполнитель будет присылать каждый месяц в Департамент социального страхования данные, кому и в каком размере нужно платить алиментную помощь во время исполнительного делопроизводства.
Максимальная сумма алиментной помощи составляет 200 евро в месяц. Если с должника суд взыскал содержание в меньшем размере, то будет назначена соответствующая сумма.
Также отметим, что алиментная помощь не является в полном смысле государственным пособием. Суммы, выплаченные Департаментом социального страхования в качестве алиментной помощи в ходе исполнительного производства, востребует Налогово-таможенный департамент (НТД) через судебного исполнителя в исполнительном производстве по алиментам.
Задолженность по алиментам увеличивается на размер каждой последующей выплаты алиментной помощи от Департамента социального страхования (до 200 евро в месяц).
То есть с каждым платежом ребенку из алиментного фонда (деньги переводит Департамент социального страхования) долг второго родителя перед государством увеличивается, и эти обязательства отображаются в среде электронных услуг НТД.
Необоснованное требование алиментов может возникнуть у НТД, когда лицо, обязанное уплачивать алименты, платит их, а государство одновременно выплачивает алиментную помощь. Такая ситуация может возникнуть, если получатель алиментов (или его представитель) не проинформировал судебного исполнителя о получении алиментов, а тот в свою очередь уведомляет Департамент социального страхования о необходимости в алиментной помощи.
Если требование о взыскании алиментов возникло одновременно с тем, как родитель выполнил обязанность по содержанию и выплатил частично или полностью алименты в течение одного месяца, то это необходимо доказать судебному исполнителю, и последний в свою очередь известит об этом Департамент социального страхования.
Взысканием необоснованно выплаченной алиментной помощи занимается Департамент социального страхования.
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Кто имеет право на выплаты из алиментного фонда?
Начиная с 1 января 2024 года государство выплачивает алиментную помощь в размере до 200 евро в месяц тем детям, родитель или родители которых не выполняют обязательства по их содержанию.
Право на получение алиментной помощи имеет несовершеннолетний ребенок или совершеннолетний ребенок в возрасте до 21 года, если он получает основное, среднее или высшее образование или обучается в профессиональном учебном заведении (Закон о семье ст. 97 ч. 2).
После достижения совершеннолетия ребенок может обратиться в суд с исковым заявлением для установления дальнейших условий выплаты алиментов.
Комментарий
Как получить алиментную помощь?
Право на получение алиментной помощи есть у проживающего в Эстонии несовершеннолетнего ребенка или ребенка в возрасте до 21 года, если он учится.
Для получения алиментной помощи суд должен выдать постановление об обеспечении иска в пользу ребенка.
За несовершеннолетнего ребенка ходатайство об алиментной помощи подает его законный представитель, родитель или опекун ребенка, в том числе и юридическое лицо.
Ребенок, по достижении им 18 лет, может подать ходатайство сам, но если самостоятельно у него это не получается в силу, например, особенностей здоровья, то ходатайство за него подает его представитель.
К сведению
На сайте Министерства юстиции есть Калькулятор алиментов/Elatiskalkulaator, который поможет узнать, на какую сумму ориентировочно можно рассчитывать.
Однако суммы, указанные в решении суда, с учетом количества детей, уровня дохода и так далее, могут отличаться от тех, которые высчитает калькулятор.
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