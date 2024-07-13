Вместе можешь ты не жить, но содержать детей обязан: вопросы читателей об алиментах

Если вы не можете самостоятельно проанализировать, на какой период были назначены алименты, то свяжитесь со своим судебным исполнителем и проконсультируйтесь. Часы работы и телефонные номера судебных исполнителей можно найти на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих . Там же можно ознакомиться с подробной информацией о начислении и выплате алиментной помощи“.

Если по решению суда алименты были назначены до совершеннолетия и далее до достижения ребенком 21-летнего возраста при условии продолжения обучения, то и взыскание и выплата алиментной помощи будут продолжаться после достижения ребенком 18-летнего возраста до 21 года, пока он учится.

Если по решению суда алименты были назначены до совершеннолетия ребенка, то ребенку надо обратиться в суд с новым иском о начислении содержания. После получения решения суда, если должник не выплачивает алименты добровольно, надо предоставить его вместе с заявлением о начале исполнительного производства и заявлением на получение алиментной помощи судебному исполнителю. Т.е. по сути надо пройти процедуру заново.

„В соответствии с Законом о семье родители должны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия и далее до 21 года ребенка, пока он учится в образовательном учреждении. Алиментная помощь выплачивается до того момента, пока должник обязан выплачивать алименты по исполнительному документу.

С другой стороны, в таком случае возросло бы и количество тех, кому платить такие деньги было бы просто не под силу. Судебные исполнители каждый год взыскивают долги с нескольких сотен неплательщиков – а всего должников по алиментам в Эстонии насчитывается более 14 000.

Если в 2022 году размер алиментов на одного ребенка лишь слегка превышал 200 евро, то теперь он вырос до 287 евро. Правда, если бы минимальный размер алиментов по-прежнему был привязан к минимальной зарплате, то сегодня эта сумма составляла бы 410 евро.

2. Должен ли родитель платить алименты на ребенка, который служит в армии? После гимназии молодой человек поступил в институт, но сразу взял академический отпуск и пошел служить. Считается он в таком случае учащимся? А если после службы он продолжит учебу, то нужно ли будет снова платить ему алименты? Как долго? Ульяна

Отвечает Кристель Вайно, советник по семейному праву Министерства юстиции:

„Согласно Закону о семейном праве, ребенок имеет право на алименты и в том случае, если он является совершеннолетним и получает базовое, среднее или высшее образование или проходит профессиональную подготовку, но не старше 21 года. Однако основание для начисления алиментов на совершеннолетнего ребенка отличается от основания для начисления алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Размер алиментов определяется исходя из потребностей бенефициара в иждивении и его обычного образа жизни. Однако в случае с совершеннолетним ребенком также предполагается, что он может частично содержать себя сам.

Пока ребенок находится на военной службе, ему будут выплачивать вознаграждение за эту службу, питание и проживание. В такой ситуации, как правило, нет оснований требовать алименты от родителей, так как его потребности покрываются. Если период военной службы заканчивается, и ребенок продолжает учебу, обязанность по выплате алиментов сохраняется до достижения 21 года, как уже говорилось выше“.

Советник отдела семейных компенсаций Департамента социального страхования Артур Панов:

„Если родитель не исполняет обязанностей по обеспечению ребенка и имеется соответствующее судебное решение, то после срочной службы ребенок будет получать алиментную помощь от государства до достижения им 21 года. Однако если ему исполнится 21 год во время прохождения службы, то на алиментную помощь у него больше права не возникнет“.

Отвечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева: