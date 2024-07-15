Девушки на рыбалке – это красиво и сексуально: как стать настоящей королевой рыбалки?(2)
Границы между мужскими и женскими увлечениями стираются стремительно. И если раньше рыбалка ассоциировалась преимущественно с мужчинами, то в последнее время на берегу водоемов можно встретить все больше и больше женщин с удочкой в руках. „МК-Эстония“ поговорила с настоящими богинями рыболовства.
Дочерям и внучкам заядлых рыбаков часто в детстве приходится бывать на рыбалке. И если у некоторых девочек любви к этому увлечению так и не возникает, то другие нередко проявляют интерес к хобби отца или деда и уже в раннем возрасте добиваются немалых успехов в освоении рыболовных снастей.
А если уж рядом с подрастающей рыбачкой вовремя окажется также преданный рыбалке серьезный паренек – может получиться счастливая пара с общим хобби.
Представительницы прекрасного пола рассказали, как они полюбили рыбачить.
Анастасия Супрун
Я научилась ловить рыбу в нежном возрасте пяти лет. Я – внучка рыбака, и любовь к рыбалке мне привил любимый дедушка.
Да, я не просто ходила с дедушкой за компанию, он учил меня рыбалке со всей серьезностью. И зацепило так сильно, что на всю жизнь.
Тогда мы жили в Ыйсмяэ, а там есть достаточно популярный пруд. Дедушка туда постоянно ходил за рыбой. И в один день он позвал меня с собой, сразу дал в руки удочку. А уже в 6 лет я получила от дедушки в подарок свою собственную первую удочку. На этом прудике в то время было много рыбы: и окунь, и караси, и плотва. Даже щука встречалась.
Я стараюсь ездить на рыбалку каждые выходные. Особое воодушевление вызывает открытие сезона вимбы. Как только начинает идти вимба, так мы сразу же за ней рвемся, например, на реку Пярну. Чаще всего я рыбу отпускаю, но иногда приходится и забирать домой. Дома мама, бывает, ворчит: мол, зачем отпустила, почему? Мама не понимает, что я ловлю больше ради удовольствия, а не ради еды.
Ярких воспоминаний с рыбалки – очень много. Особенно когда мы ездим с папой, например, на щуку. У меня спиннинг – очень мягкий и легкий. И однажды на такой спиннинг клюнула относительно большая щука, около 3,5 кг. И это такие эмоции, такой адреналин! Ты ее тащишь, она дергается, руки дрожат… Такие моменты, в целом, и запоминаются больше всего!
Марина
Я тоже с самого детства обожаю рыбалку, к которой меня приучил папа. Первую значительную рыбу я поймала, когда мне было лет 7-8. Это было в Краснодаре. Я ловила на удочку и прошляпила поклёвку, а на эту маленькую рыбешку, уже сидевшую на крючке, покусилась щучка. Щучка маленькая, но для меня как для ребенка это было очень эмоциональным и запоминающимся моментом! А уже более серьезно я начала увлекаться рыбалкой с 14 лет.
Я стараюсь выезжать на рыбалку при первой возможности. Больше всего мне нравится ловить щуку, сказывается яркое детское воспоминание – но на этом не зацикливаюсь. Многое зависит от времени года. Весной и осенью в основном ловлю щуку. Летом – линя и карася. Также нравится ловить леща, вимбу и плотву.
В июле как раз хорошо ловить линя и карася, но надо выбирать более чистые водоемы, так как у этой рыбы есть свойство накапливать запах тины. Например, на озере Маарду линя поймать несложно, но есть его просто невозможно – из-за запаха!
Последние 4 года мнее очень полюбилась рыбалка на острове Вормси, там много щуки, и она очень вкусная. Но размеры ее там не балуют: в основном до 1.5-2 кг. Так же занимаюсь подлёдной рыбалкой на реках и озёрах.
Я и мужа себе выбирала среди рыбаков. И представляете, нашла!
Сюзанна
Я называю себя дочерью рыбака, но, несмотря на это, в детстве отношения с рыбалкой особо не складывались.
В детстве папа часто меня брал на рыбалку, но когда я немного подросла, рыбалка перестала меня интересовать. Иногда ходила на домашнюю речку половить уклеек, но на этом все.
Изменить отношение к рыбалке мне помогла… пандемия! Тогда делать было нечего: сходить некуда, все закрыто. Никуда не пускают… Ну и решила, что раз так, пойду я на рыбалку! Сейчас уже не вспомню, что именно поймала, но сразу поймала что-то приличное. И все! Понеслось!
После этого я приобрела хорошие удочки и стала сама учиться ловить рыбу.
Ловлю как на обычную удочку, так и фидер – в основном на водоемах Харьюмаа.
Самым запоминающимся был случай, когда я ловила плотву или окуня на фидер. Я была впервые на том месте. Думаю, а вдруг еще кто попадется? Стемнело, и я уже собиралась домой, как вдруг фидер дернулся и чуть не ушел под воду. Когда я подтащила рыбу к берегу, я поняла, что там что-то очень большое! В темноте непонятно было.
У меня как у начинающего рыбака с собой был только сачок, каким только бабочек ловить! Стою в шоке и думаю: как вытаскивать? Берег-то примерно на 50-70 см выше воды. Сообразила: я удочкой этого монстра – под голову, сачком – за хвост. Так и вытащила. Оказался лещ больше 60 см, 2,3 кг. В этот момент интерес к рыбалке, безусловно, усилился!
Ну а потом меня уже стало не остановить! Сейчас хожу рыбачить 1-3 раза в неделю. Даже если еду в отпуск, то удочка тоже всегда с собой!
Элина
Я – также дочь настоящего рыбака, причем, рыбака промыслового и капитального. Папа в прошлом – капитан рыболовного судна. Тем не менее я не пошла по папиному пути, а увлеклась именно спортивной рыбалкой.
Если взять, предположим, весенний сезон леща на Эмайыги, то там сидит около 80% рыбаков – именно таких, как мой папа: с „дубовой“ удочкой, толстыми проводками, крючками, как будто на акулу… Моя же рыболовная дорога ушла в другую сторону, когда я вышла замуж в первый раз. И у мужа был интерес к рыбалке, и у меня, так что мы вместе увлеклись спортивной рыбалкой. С того момента началось углубление больше в фидерную рыбалку.
В сезон так называемой открытой воды, то есть когда нет льда, мне нравится ловить леща. У него и поклевка такая интересная, характерная… Ты еще даже не успел подсечь, но уже по движениям кончика удочки сразу становится понятно, что это лещ. И это – определенный кайф вываживания именно леща.
Мне очень нравится ходить на рыбалку зимой, и как раз зимой пару лет назад я поймала свою рекордную щуку на жерлицу. Вес этой щуки был – 10,720 кг. Причем, что самое удивительное, тот водоем, где я ловила – малюсенький, как лужа. Хоть щуки там и много, но она в основном мелкая, а мне улыбнулась Фортуна.
Настоящий шок накрыл, когда голова этого „крокодила“ появилась в лунке. Там же она и застряла. Мы начали сверлить и пробивать пешней эту лунку. В итоге вытащили этого монстра. Поспорили еще очень сильно на льду с товарищем. Я хотела отпустить эту щуку, но в конце концов он забрал ее себе, так что, к моему сожалению, сохранить щуке жизнь не получилось.
Несмотря на то, что моей в жизни недавно произошли перемены и смена обстановки, я все же купила себе рыболовную платформу, о которой долго мечтала. Рыболовная платформа – это конструкция с маленькой эстакадой, на которой рыбак сидит. На эту же конструкцию крепится абсолютно все, что нужно для ловли. По сути, если все грамотно расставить, повесить и положить, то можно спокойно и без напряжения просидеть 12 часов подряд. Все под рукой и под ногой.
Но иногда я собираюсь на рыбалку „по-взрослому“, вместе со всей рыболовной „тяжелой артиллерией“: фидеры, платформа, все снаряжение… Чтобы было понятнее, то автомобиль у нас – Ford Galaxy, то есть большой и вместительный. Но при сборах на рыбалку багажник оказывается загруженным просто под завязку. То есть помимо самой рыбалки нужно отдельно планировать и сбор на нее, а после нужен целый выходной, чтобы от нее отойти.
Дорогие рыбаки, особенно любители! Не оставляйте за собой неубранный мусор, и всем будет хорошо!
Кристина Пихль
Мое увлечение рыбалкой началось с „ленивого“ присутствия в компании рыболовов.
А 7 лет назад я устроилась на работу в магазин Wfish, где неотъемлемой частью работы было тестирование рыболовных снастей, что в итоге привело к приятной втянутости в процесс.
В летние месяцы рыбалка – „трудовая“: активность рыбы из-за жаркой погоды снижается. Самым активным временем в этот период считается раннее утро или поздний вечер, пара часов перед закатом.
Однако не стоит забывать, что „терпение и труд всё перетрут“, поэтому настоящему рыболову искать свой трофей следует в любое время суток! Мне больше импонирует ловля хищника – щуки, судака, окуня, а для ловли использую спиннинговую снасть с искусственными приманками. А еще охотно участвую в различных рыболовных соревнованиях, где занимаю призовые места.
Последнее соревнование проходило в Тори-Йыэсуу, где я завоевала целых 2 первых места: лучшая из женщин среди 20 участниц, а также первое место в общем зачёте среди 166 участников!
Юлия Аккерман
„МК-Эстония“ писала обо мне 20 лет назад! И пишет снова… И за это время моя любовь к рыбалке не утихла!
Хотя за эти годы в рыбалке много чего поменялось. Сначала лет 10 мы ловили нахлыстом, а потом мне захотелось попробовать спиннинг. Попробовала, да так и подсела на него. С нахлыстом, конечно, возможностей побольше, но и спиннинг – это очень интересно.
В свободное от работы время хочется спокойно посидеть где-то с поплавочком, чтобы рыба клевала, а вокруг было тихо. Люблю ловить абсолютно любую рыбу: как мелкую плотву, так и большую щуку. Самая большая щука в моей жизни потянула почти на 7,5 кг!
В последнее время многие стали увлекаться ловлей голавля. Рыба не особо вкусная, но ловить ее очень интересно. Рекордный по весу выловленный мной голавль – 2,3 кг. Но мы с мужем практически всю рыбу отпускаем. Остается только та, которую точно сразу съедим: свежая щука, например, форель или лосось. Ничего не замораживаем впрок.
Как и 20 лет назад, если появляется свободное от работы время, мы с мужем едем на рыбалку. У нас работа – очень непредсказуемая: можем работать 2-3 недели вообще без выходных. Потом у нас может образоваться двухнедельный отпуск. Если так получается, то мы сразу берем свой автодом, цепляем к нему лодку и едем на море.
А в скором времени, осенью, мы с мужем планируем поездку с автодомом аж до самой Греции! Естественно, с рыбалкой.
Мы с мужем начали заниматься нахлыстом 23 года назад. Тогда в магазинах ничего не было, приходилось все заказывать через дилеров. Никто не мог показать толком, как все это делается правильно, поэтому мы просто сами выходили куда-нибудь в поле и учились забрасывать. Этот метод – не самый простой. Некоторые думают, что, мол, я сейчас приду на речку, и все получится. Но это не так. Надо учиться.
Муж мой занимается изготовлением мух для ловли нахлыстом – начиная с тропических и заканчивая самыми обыкновенными. Дома у нас целый склад материала, аксессуаров и тканей различных. Сама я в этом не сильна. Я просто тыкаю пальцем, какую мне надо, какую хочу. И муж именно это для меня и делает.
Я могу сидеть на рыбалке часами. Даже муж мне говорит, мол, пойдем дальше, здесь ничего не ловится. А я вот знаю, что должно оно выловиться. И знаете, так всегда и получается!
Анна
Рыбалка у меня – в крови, потому что мои дедушка, папа и брат – заядлые рыбаки. Но меня на рыбалку брали с собой очень редко.
Был единственный раз, когда у меня получилось уговорить папу и брата взять меня с собой на зимнюю рыбалку. Я хорошо помню, как мне пробурили лунку, и окуни вылетали из этой лунки один за другим, а сидела я в большом пакете. Что-то вроде самодельной палатки.
Но, к сожалению, на рыбалку меня все равно брали с неохотой, и со временем мой интерес к ней утих.
А в 20 лет я познакомилась со своим мужем. Оказалось, что у нас – похожие истории: его тоже в детстве не хотели брать на рыбалку. После этого мы поняли, что от судьбы не уйти! Взяли по удочке, купили банку червей и пошли ловить рыбу! И вот уже 5 лет мы с мужем ездим рыбачить вдвоем.
У нас – внушительное количество различных удочек и спиннингов, всех необходимых инструментов для ловли и даже специальные костюмы для зимней рыбалки. Также мы приобрели себе и катер.
Теперь мы ждем появления на свет нашей дочки, которой мы точно не будем отказывать в изучении рыбной ловли, если у нее будет такой интерес!
Справка
Нахлыст – это вид ловли рыбы на искусственную приманку (мушку). С помощью специализированного удилища и шнура приманка мягко забрасывается, имитируя при этом попавшее в воду насекомое. Изначально данный вид ловли предназначался для поимки форели и лосося, однако в настоящее время с его помощью ловят также и голавля, жереха, щуку, язя, окуня, карпа, карася, плотву, судака, леща.
Что разрешено и запрещено в июле?
16.07 вновь разрешается ловить судака в море.
21.07 начинается запрет на ловлю ряпушки в Чудском, Теплом и Псковском озерах (временно в 2024 году).
21.07 вновь разрешается ловить линя во всех водоемах.
Интересный факт
День рыбака – профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля. Именно в этот день в 1920 году вышел в рейс в Баренцево море первый промысловый траулер СССР – „Зубатка“. Командиром судна был Федор Михайлович Михов. В этом году День рыбака выпадает на 14 июля. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года „Об установлении ежегодного праздника „Дня рыбака“. В этот день рыбаки съезжаются на берега водоёмов для получения удовольствия от активной рыбалки; часто проводятся соревнования рыбацких бригад. Состязания в основном проводятся на основе любительской рыбной ловли. Награждения победителей могут ждать за различные достижения: за самое большое количество пойманной рыбы, самую большую или малую по размерам рыбу и др. Праздник рыболова не ограничивает людей в занятии ловли рыбы по возрасту, полу, интересам, либо по другим параметрам.
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