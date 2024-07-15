Девушки на рыбалке – это красиво и сексуально: как стать настоящей королевой рыбалки?

Дочерям и внучкам заядлых рыбаков часто в детстве приходится бывать на рыбалке. И если у некоторых девочек любви к этому увлечению так и не возникает, то другие нередко проявляют интерес к хобби отца или деда и уже в раннем возрасте добиваются немалых успехов в освоении рыболовных снастей.

А если уж рядом с подрастающей рыбачкой вовремя окажется также преданный рыбалке серьезный паренек – может получиться счастливая пара с общим хобби.

Представительницы прекрасного пола рассказали, как они полюбили рыбачить.

Анастасия Супрун

Я научилась ловить рыбу в нежном возрасте пяти лет. Я – внучка рыбака, и любовь к рыбалке мне привил любимый дедушка.

Да, я не просто ходила с дедушкой за компанию, он учил меня рыбалке со всей серьезностью. И зацепило так сильно, что на всю жизнь.

Тогда мы жили в Ыйсмяэ, а там есть достаточно популярный пруд. Дедушка туда постоянно ходил за рыбой. И в один день он позвал меня с собой, сразу дал в руки удочку. А уже в 6 лет я получила от дедушки в подарок свою собственную первую удочку. На этом прудике в то время было много рыбы: и окунь, и караси, и плотва. Даже щука встречалась.

Я стараюсь ездить на рыбалку каждые выходные. Особое воодушевление вызывает открытие сезона вимбы. Как только начинает идти вимба, так мы сразу же за ней рвемся, например, на реку Пярну. Чаще всего я рыбу отпускаю, но иногда приходится и забирать домой. Дома мама, бывает, ворчит: мол, зачем отпустила, почему? Мама не понимает, что я ловлю больше ради удовольствия, а не ради еды.

Ярких воспоминаний с рыбалки – очень много. Особенно когда мы ездим с папой, например, на щуку. У меня спиннинг – очень мягкий и легкий. И однажды на такой спиннинг клюнула относительно большая щука, около 3,5 кг. И это такие эмоции, такой адреналин! Ты ее тащишь, она дергается, руки дрожат… Такие моменты, в целом, и запоминаются больше всего!

Марина