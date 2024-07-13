Зачем нужны вторая и третья пенсионные ступени и какие фонды – самые доходные?
Пенсии в Эстонии достаточно низкие. Cредняя пенсия по старости у нас в стране составляет около 40% от средней зарплаты, однако в Европейском союзе этот показатель гораздо выше. Лучшее решение – самостоятельно тоже участвовать в накоплении своей пенсии. Для этого стоит воспользоваться II и III пенсионными ступенями. Каковы различия между ступенями, а также как выбрать подходящий фонд, выясняла „МК-Эстония“.
„Я прочитала, что с этого года можно вносить во II пенсионную ступень не 2%, а 4% или даже 6%, – говорит обратившаяся в редакцию Галина. – Это правда? Это действительно выгодно? И как выбрать фонд с наилучшими показателями?“
Напомним, II ступень – это обязательная (до недавних пор) накопительная часть пенсионной системы, которая составляла 6% от брутто-зарплаты присоединившегося к ней работника. Из них 2% вносил сам человек, а 4% добавляло государство. Не так давно государство разрешило выходить из II cтупени и забирать свои накопления. Если человек до сих пор не отказался от обязательной накопительной пенсии, взносы автоматически вычитают из его зарплаты.
„Основное преимущество II пенсионной ступени состоит в том, что государство добавляет 4% от брутто-зарплаты трудящегося. Например, при брутто-зарплате в 1900 евро человек вносит 38 евро, а государство – 76 евро, т. е. всего получается 114 евро в месяц“, – объясняет управляющий пенсионными фондами банка Luminor Вахур Мадиссон.
А III ступень – добровольная накопительная часть пенсионной системы. В нее можно вносить деньги по своему усмотрению, причем собранные средства также можно использовать в любое время. Взносы в третью ступень освобождают от подоходного налога в размере до 15% от вашего не облагаемого подоходным налогом минимума (брутто), но не более 6000 евро в год.
„Да, с этого года вступило важное изменение: тем, кто присоединился ко II ступени, разрешено увеличить ставку выплаты накопительной пенсии с 2% до 4% или 6% по желанию. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Заявления принимают до 30.11.2024 г. До истечения срока подачи можно менять ставки платежа. В силе остаётся заявление, поданное последним, – отмечает руководитель по вопросам пенсионной грамотности Министерства социальных дел Кятлин Муру. – Если заявление получено не позднее 30 ноября 2024 года, то новая ставка будет применяться с 1 января 2025 года. По умолчанию будет действовать текущая ставка платежа 2%. Ставка платежа накопительной пенсии действует до подачи нового заявления об изменении ставки платежа“.
По словам главы отдела инвестиций и пенсий Swedbank Кайре Пейк, самая большая разница между взносами во II и III ступень – в том, что человеку, присоединившемуся ко II ступени, нужно только выбрать фонд.
„Сейчас размер взноса человека – 2%, но со следующего года он может составить 4% или 6%. В дальнейшем, при желании, вы сможете менять свой выбор раз в год, – говорит она. – В рамках III ступени вы должны производить платежи самостоятельно. Вам необходимо выбрать подходящий фонд, и вы можете выбрать как регулярные выплаты, так и разовые взносы“.
Пеэтер Шамардин, руководитель бизнес-развития отдела управления имуществом SEB, отмечает, что важным отличием двух ступеней является ликвидность перед пенсионным возрастом: „Если из III ступени можно получить накопленную сумму в течение нескольких дней, то для выхода из II ступени потребуется 5–9 месяцев. В пенсионном возрасте ликвидность II ступени улучшается, и деньги из нее можно вывести в течение полутора месяцев. При этом не обязательно делать это сразу по достижении пенсионного возраста: сумма на счете может продолжать расти и после выхода на пенсию. Многие управляющие фондами имеют схожие, но не идентичные инвестиционные стратегии и уровни риска для своих фондов II и III уровня. Поэтому существенной разницы в инвестициях пенсионных фондов этих уровней внутри одной управляющей компании, как правило, нет“.
Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Мооника Мааринг говорит, что разница между использованием денег II и III ступени – в гибкости. Вывести деньги из III ступени можно в любой момент – как частично, так и полностью. До 60 лет необходимо платить 20% подоходного налога, после 60 – 10%. Деньги будут выплачены в течение четырех рабочих дней с момента подачи заявления.
„Однако выплаты из второй ступени несколько ограничены. Это также затрудняет использование человеком собственных накопленных средств до достижения пенсионного возраста. Например, деньги во II ступени не могут быть использованы частично, – констатирует Мооника Мааринг. – Если человек хочет их забрать, он должен вывести все накопленные средства и уплатить подоходный налог со всей суммы. Выплаты II ступени становятся гибкими только с досрочного пенсионного возраста. А деньги из III ступени можно вывести в любой момент – и это не ограничивает продолжение накопления в III уровне“.
„Деньги из II и III ступеней можно вывести как в виде пожизненной или срочной пенсии, так и в виде единовременной выплаты. В зависимости от ситуации вывод средств может либо не облагаться налогом, либо облагаться подоходным налогом в размере 10% или 20%. В декларации о доходах физического лица учитывают только те пенсионные выплаты, которые облагались подоходным налогом в размере 10% или 20%. В целом облагаемые налогом пенсионные выплаты не влияют на общий не облагаемый налогом доход, за исключением случая, когда единовременная выплата из III ступени производится до достижения пенсионного возраста“, – подчеркивает ведущий специалист по управлению налогами и рисками Налогово-таможенного департамента Ауне Мария Марьяпуу.
На что обратить внимание при выборе пенсионного фонда?
Совет применим как ко II, так и к III пенсионной ступени: в первую очередь важно выбрать фонд. Количество лет до выхода на пенсию определяет выбор подходящего фонда. Если до выхода на пенсию остается более десяти лет, предпочтение следует отдавать фондам, инвестирующим преимущественно в акции. Если этот период короче, стоит рассмотреть фонды с более низким уровнем риска, в которых меньше акций и больше облигаций. При этом вы должны учитывать свою толерантность к риску, ожидаемую продолжительность инвестиционного периода, а также инвестиционную стратегию фонда и прошлые результаты. Часто при выборе пенсионного фонда люди смотрят только на размер взноса, который хоть и является важным, но ни в коем случае не единственным и определяющим фактором. Когда мы говорим о результатах работы пенсионного фонда, то часто склонны совершать распространенную ошибку – концентрироваться на слишком коротком периоде времени. Результаты за один год не дают полного обзора деятельности пенсионного фонда, поскольку у каждого фонда могут быть как хорошие, так и плохие годы из-за краткосрочных движений рынка. Поэтому более важно сосредоточиться на долгосрочных результатах и убедиться, соответствует ли уровень риска результатам. При оценке эффективности лучше анализировать результативность за 5 или 10 лет.
Более молодым людям подходят фонды с большой долей акций и более высоким уровнем риска, а также с возможностью получения дохода в течение длительного периода времени. По мере того, как вы становитесь старше, было бы разумно вкладывать свои деньги в фонды с меньшей долей акций и более низким уровнем риска. Нужно знать, что предыдущие результаты деятельности пенсионного фонда не являются показателем будущих результатов. Успех в прошлом не означает автоматически успех в будущем, и наоборот. Никто не знает, как могут обернуться движения рынка ценных бумаг в будущем. Большой плюс прошлого года может смениться изрядным минусом к концу следующего года, и наоборот. Если вы сделаете выбор, основываясь на результатах, вы, вероятно, будете разочарованы, поскольку ни один фонд не демонстрирует только хорошие результаты. Ставки комиссий различных фондов оказывают гораздо меньшее влияние на накопление, чем доходность этих фондов. Как правило, разница в комиссиях составляет менее одного процента, но даже за один год разница может быть в несколько раз больше. Таким образом, низкая ставка комиссии не является гарантией успеха пенсионного фонда. Единственный критерий хорошего выбора – выбрать тот уровень риска, который вас устраивает. Молодые люди могут выбирать фонд с более высоким риском и затем остаться в нем, даже если на рынках произойдут существенные изменения, например, цена пая фонда упадет. Тем, кто ближе к пенсионному возрасту, следует выбирать фонд с меньшим риском. Вы также можете подумать о диверсификации между несколькими управляющими фондами и фондами со схожим уровнем риска.
Безопаснее всего отдать предпочтение индексным фондам, где накопленные деньги растут в соответствии с циклами мировой экономики. По сравнению с инвестированием в отдельные акции риски в индексных фондах распределяются лучше, и они также показывают самую высокую доходность. Средняя долгосрочная доходность хороших пенсионных фондов может быть близка к средней доходности мирового рынка, и индексные фонды обычно это допускают. Статистика Пенсионного центра также показывает, что фонды с низкой комиссией предлагают лучшие условия для получения хорошей прибыли. Так что да, при выборе пенсионных фондов стоит отдавать предпочтение фондам с низкими комиссиями, поскольку в противном случае высокие комиссии снижают продуктивность пенсионных фондов в необоснованной степени – чем больше уходит на комиссии, тем меньше доходов остается у вкладчика.
Важные показатели
Степень риска. Степень риска фондов, которые инвестируют в основном в акции, а не в облигации, как правило, – выше, чем у фондов, инвестирующих в основном или только в облигации. У фондов с высоким риском больше шансов на высокую доходность, но выше и риск потери инвестиций. Рискованные фонды акций, безусловно, не подходят для краткосрочных вложений, поскольку именно в краткосрочной перспективе их доходность может значительно колебаться. Так что исходите из своей устойчивости к риску и времени, имеющегося у вас на накопление пенсии.
Доходность. Хотя историческая доходность – важный аргумент в пользу многих фондов, по одним показателям судить не стоит. Хорошая историческая доходность не гарантирует, что фонд будет так же хорошо работать в будущем.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.