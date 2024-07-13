Зачем нужны вторая и третья пенсионные ступени и какие фонды – самые доходные?

Более молодым людям подходят фонды с большой долей акций и более высоким уровнем риска, а также с возможностью получения дохода в течение длительного периода времени. По мере того, как вы становитесь старше, было бы разумно вкладывать свои деньги в фонды с меньшей долей акций и более низким уровнем риска. Нужно знать, что предыдущие результаты деятельности пенсионного фонда не являются показателем будущих результатов. Успех в прошлом не означает автоматически успех в будущем, и наоборот. Никто не знает, как могут обернуться движения рынка ценных бумаг в будущем. Большой плюс прошлого года может смениться изрядным минусом к концу следующего года, и наоборот. Если вы сделаете выбор, основываясь на результатах, вы, вероятно, будете разочарованы, поскольку ни один фонд не демонстрирует только хорошие результаты. Ставки комиссий различных фондов оказывают гораздо меньшее влияние на накопление, чем доходность этих фондов. Как правило, разница в комиссиях составляет менее одного процента, но даже за один год разница может быть в несколько раз больше. Таким образом, низкая ставка комиссии не является гарантией успеха пенсионного фонда. Единственный критерий хорошего выбора – выбрать тот уровень риска, который вас устраивает. Молодые люди могут выбирать фонд с более высоким риском и затем остаться в нем, даже если на рынках произойдут существенные изменения, например, цена пая фонда упадет. Тем, кто ближе к пенсионному возрасту, следует выбирать фонд с меньшим риском. Вы также можете подумать о диверсификации между несколькими управляющими фондами и фондами со схожим уровнем риска.