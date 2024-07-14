Максим Воровски: „Моя задача на ринге – победить нокаутом“
Титулованный эстонский кикбоксер Максим Воровски провел 39 боев. В 33 победил, из них в 17 – нокаутом. Спортсмен поделился с „МК-Эстонией“ секретами своего успеха.
Максим Воровски родился в Таллинне 13 октября 1989 г. В 2015 году он получил премию в номинации „Бой года“. А в 2021-м – стал чемпионом мира по кикбоксингу. Максим – также чемпион Балтии по кикбоксингу К‑1 среди любителей.
Кикбоксинг – спортивное единоборство, появившееся в 1960-х. Различаются два направления – американское и японское (формат К‑1). Кикбоксинг признан МОК, но не входит в программу Олимпийских игр.
Мир казался агрессивным
Максим, когда и как вы пришли в спорт? Что повлияло на это решение?
Мне было 8 лет, когда перед окончанием учебного года к нам в класс пришел тренер и сообщил о наборе в группу тхэквондо. Я тогда был вдохновлен фильмами с участием Жан-Клода Ван Дамма, его растяжками и шпагатами, очень хотел овладеть его фирменным ударом с разворота. И для достижения этой цели именно тхэквондо оказалось оптимальным вариантом. Поэтому я загорелся такой возможностью и дома сказал родителям, что хочу заниматься боевыми искусствами. Они одобрили мое желание и привели в секцию тхэквондо в 19-й школе к тренеру Олегу Киму.
Почему позже выбрали именно кикбоксинг?
Это было уже в подростковом возрасте. В том числе – и потому, что случались драки в школе и на улице. Чувство опасности было со мной постоянно, и хотелось за себя постоять. Тогда окружающий меня мир казался агрессивным, и хотелось быть сильным, чтобы этому противостоять и так эффективно защитить себя, чтобы противникам неповадно было. Поэтому я выбрал кикбоксинг – это жёсткий и полноконтактный вид спорта.
Об этом виде спорта я узнал благодаря самому титулованному кикбоксеру среди любителей Дмитрию Воробьеву. В 2003-м я еще занимался карате, и наш тренер Юрий Евгеньевич Соловьев объявил, что Воробьев стал чемпионом мира. Все мы были в приятном шоке и восторге, а мне захотелось, чтобы когда-то и обо мне в наших спортзалах прозвучала подобная новость.
Примерно тогда же на канале Eurosport стали показывать репортажи из Японии о боях турниров К-1, где участвовали сильнейшие спортсмены планеты. И я поставил себе цель: быть среди лучших кикбоксеров мира. Вот так от желания просто защищать себя я в 15 лет пришел к мечте стать чемпионом.
Кикбоксинг – относительно молодой вид спорта?
Да, и он берет начало с того момента, когда американские каратисты надели боксерские перчатки и стали применять удары руками по голове. Но мне больше нравится японский кикбоксинг, который в свою очередь является родоначальником нидерландского направления в этом виде спорта. Здесь объединены удары классического западного бокса с техникой ударов ногами из карате кёкусинкай, тхэквондо и тайского бокса. Это придает поединкам динамику, здесь разрешены удары руками и ногами, но запрещены удары локтями и клинч (нельзя прижиматься к сопернику и обхватывать его руками – прим. ред.).
К примеру, в отличие от тайского бокса, в нидерландском направлении кикбоксинга акцент делается на удары руками, что позволяет провести мощные серии и комбинации ударов.
Насколько травматичен кикбоксинг?
Любой вид спорта травматичен. В кикбоксинге очень многое зависит от тренера. Если он ставит своей первоочередной задачей научить спортсменов защищаться, уходить от ударов соперника, то риск травмы – значительно меньше. Я считаю, что при строгом контроле и четком надзоре все относительно безопасно.
Если кикбоксинг сравнивать, например, с футболом, то последний – намного травматичнее! Мой друг был футболистом, играл в высшей лиге, так у него было столько травм и переломов! Я был очень удивлен: вроде я занимаюсь единоборствами, а не он… Поэтому я считаю, что кикбоксинг при должном обучении и следовании технике безопасности довольно безопасен.
Насколько схож кикбоксинг с карате, тхэквондо, тайским боксом, смешанными единоборствами и боями без правил? И в чём основные отличия?
Кикбоксинг, в первую очередь, это – сочетание классического бокса и ударов ногами, заимствованных из восточных единоборств. Данный микс делает кикбоксинг более совершенным, жестким и интенсивным. На турнирах К-1 выявляли, чья работа в стойке сильнее: тхэквондиста, каратиста, боксера или кикбоксера. Чаще всего эти турниры выигрывали представители нидерландской и японской школ. Но, разумеется, все зависит от самого спортсмена – каждый имеет шансы на победу.
Ни в коем случае не хочу обесценить или принизить другие виды единоборств – в каждом из них есть и положительные моменты, и слабые места.
Кино и реальность
Появление кикбоксинга нашло своё отражение в Голливуде. Как вы считаете, насколько правдоподобны показанные в этих фильмах поединки?
Многие видели фильмы с участием Брюса Ли и Чака Норриса („Возвращение дракона“), Жан-Клода Ван Дамма и Дольфа Лундгрена („Универсальный солдат“), Дона „Дракона“ Уилсона („Кровавый кулак“), Жан-Клода Ван Дамма, Марка Дакаскоса и Мишеля Кисси („Кикбоксер“). Я с большим интересом смотрел все эти голливудские боевики, можно сказать, вырос на них и чуть ли не каждое утро пересматривал „Кикбоксер“ и „Универсальный солдат“.
Хотя сейчас понимаю, что в них – больше хореографии, нежели спорта: настоящий поединок – гораздо жестче и в то же время проще, чем то, что показывают в фильмах. В наших боях – не так много ударов ногами и прыжков с разворотом, не демонстрируется растяжка и т. д. Но больше ударов в коленный сустав, по бедрам, корпусу и в челюсть.
В восточных единоборствах важна не только физическая подготовка, но и духовная. Как с этим у вас?
Наша мораль проста: не использовать свои навыки не по назначению. Ведь после многолетних занятий единоборствами ты становишься, можно сказать, вооруженным – ты постоянно носишь с собой это „оружие“, которым ты можешь покалечить человека и даже лишить его жизни.
Я верую во Всевышнего, благодарю за тот талант, которым он меня наградил, и чувствую свою ответственность за это. Отчетливо осознаю, что если свои способности буду применять вне спорта, то моя последующая жизнь может сложиться любым неблагоприятным образом.
В данном случае к месту будет крылатая фраза: поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. И, конечно, эту мысль я пытаюсь донести до своих ребят: всегда пробуйте урегулировать ситуацию словами, спокойно смотрите оппоненту в глаза; смягчайте накаленную обстановку; покажите, что вы не боитесь – просто не хотите обострения. Так можно избежать драки. А спортсмену бить неподготовленного человека – в этом нет никакой чести.
С моим нынешним жизненным опытом я понимаю, что ничего не потеряешь, если на чью-то агрессию выдержанно ответишь, даже скажешь „извини“ и уйдешь. Но если наезд продолжается, то можно сделать какое-то внушение вроде „предупредительного выстрела“.
Однако это всё не относится к профессиональному спорту – в поединке мы добровольно можем нанести сопернику травму, здесь нет места сантиментам (к сожалению или к счастью), надо быть хладнокровным профессионалом. Но надо и понимать, в каком моменте надо остановиться и не добивать соперника. В этом смысле все сугубо индивидуально – зависит и от того, что в тебя вложили родители и тренер, что говорит твой собственный опыт.
Моя задача на ринге – победить досрочно, нокаутом. Но я всегда потом прошу Всевышнего, чтобы соперник пришел в себя, выдержал это испытание и в дальнейшем у него в жизни все было хорошо. Лично я после своих поражений становился сильнее и мудрее, пересматривал свою подготовку, находил свои слабые места. После таких случаев изменяется и психологическое состояние. В моем случае это был очень болезненный опыт, происходила переоценка себя, и надо было найти новые силы для движения вперед. И появлялась решимость больше не оказываться в роли проигравшего.
Профессиональная карьера недалека от завершения
Как долго еще собираетесь быть активным спортсменом?
Мне 36 лет. Моя профессиональная карьера недалека от завершения. Я стал чемпионом мира, выиграв у девяти действующих чемпионов. Так что я горжусь своими достижениями.
Поступают предложения выступать за рубежом, однако предлагаемые варианты с озвученными гонорарами мне не очень интересны. Эстонские организаторы соревнований привозят к нам чемпионов и титулованных спортсменов, и за бои с ними я получаю достойное вознаграждение. Пока далеко не планирую, но хотел бы провести еще несколько боев в Эстонии, тем самым популяризуя у нас этот вид спорта.
Бои мирового уровня и высокого класса – вот это моя мотивация. Ну а дальше я хотел бы открыть свою школу, ищу для этой цели партнеров и инвесторов. Хочу передавать молодежи свой спортивный и жизненный опыт. Это считаю очень важным – подростков надо учить правильно общаться, воспринимать их как личности и пробовать найти подход к каждому из них, где-то подсказать или направить в правильном направлении, подбодрить и научить терпению. Главное, чтобы они поверили в себя, в то, что у них все получится. Хотелось вот такое место организовать – сейчас это моя основная цель.
Что вас в жизни интересует кроме кикбоксинга?
В свободное время я интересуюсь историей, изучаю древние цивилизации, их духовные наследия. Еще мне очень нравится психология – она мне помогает в моей тренерской работе, с ее помощью выстраиваю более доверительные и гармоничные отношения с ребятами. Так мне легче понять их страхи и комплексы, их проблемы, которые они хотят решить с помощью боевых искусств.
Мне нравится проводить время с любимой женой Ниной, дочкой Сафиной (ей в июле будет 9 лет) и сыном Темиром (в июне ему исполнится 9 месяцев). Конечно, я стараюсь все свое свободное время посвящать им – это меня наполняет и мотивирует трудиться дальше.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.