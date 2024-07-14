Максим Воровски: „Моя задача на ринге – победить нокаутом“

Максим Воровски родился в Таллинне 13 октября 1989 г. В 2015 году он получил премию в номинации „Бой года“. А в 2021-м – стал чемпионом мира по кикбоксингу. Максим – также чемпион Балтии по кикбоксингу К‑1 среди любителей.

Кикбоксинг – спортивное единоборство, появившееся в 1960-х. Различаются два направления – американское и японское (формат К‑1). Кикбоксинг признан МОК, но не входит в программу Олимпийских игр.

Мир казался агрессивным

Максим, когда и как вы пришли в спорт? Что повлияло на это решение?

Мне было 8 лет, когда перед окончанием учебного года к нам в класс пришел тренер и сообщил о наборе в группу тхэквондо. Я тогда был вдохновлен фильмами с участием Жан-Клода Ван Дамма, его растяжками и шпагатами, очень хотел овладеть его фирменным ударом с разворота. И для достижения этой цели именно тхэквондо оказалось оптимальным вариантом. Поэтому я загорелся такой возможностью и дома сказал родителям, что хочу заниматься боевыми искусствами. Они одобрили мое желание и привели в секцию тхэквондо в 19-й школе к тренеру Олегу Киму.

Почему позже выбрали именно кикбоксинг?

Это было уже в подростковом возрасте. В том числе – и потому, что случались драки в школе и на улице. Чувство опасности было со мной постоянно, и хотелось за себя постоять. Тогда окружающий меня мир казался агрессивным, и хотелось быть сильным, чтобы этому противостоять и так эффективно защитить себя, чтобы противникам неповадно было. Поэтому я выбрал кикбоксинг – это жёсткий и полноконтактный вид спорта.

Об этом виде спорта я узнал благодаря самому титулованному кикбоксеру среди любителей Дмитрию Воробьеву. В 2003-м я еще занимался карате, и наш тренер Юрий Евгеньевич Соловьев объявил, что Воробьев стал чемпионом мира. Все мы были в приятном шоке и восторге, а мне захотелось, чтобы когда-то и обо мне в наших спортзалах прозвучала подобная новость.