"Нам не справиться с ростом зарплат в Эстонии“. Один из крупнейших работодателей Синди сокращает большую часть своих сотрудников

Семейному предприятию, основанному в Пярну еще в девяностые годы, пришлось принять тяжелое решение. „После тщательного анализа и рассмотрения мы пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе предложение услуг офсетной печати больше не является выгодным“, — сказала изданию Delfi Ärileht Минни Пайо, исполнительный директор компании. В июне они уведомили Кассу по безработице о планах сократить до 22 человек. По словам Пайо, это решение обусловлено несколькими критически важными факторами.