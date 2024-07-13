Экономика
13.07.2024, 09:01

"Нам не справиться с ростом зарплат в Эстонии“. Один из крупнейших работодателей Синди сокращает большую часть своих сотрудников

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„Это, несомненно, непростое время для компании и сотрудников, большинство из которых работают у нас по меньшей мере десять лет“, - сказала исполнительный директор типографии AS Pajo Минни Пайо.
„Это, несомненно, непростое время для компании и сотрудников, большинство из которых работают у нас по меньшей мере десять лет“, - сказала исполнительный директор типографии AS Pajo Минни Пайо.
ФОТО: Erakogu

Типография AS Pajo в Синди вынуждена закрыть значительную часть производства и сократить большую часть сотрудников.

Семейному предприятию, основанному в Пярну еще в девяностые годы, пришлось принять тяжелое решение. „После тщательного анализа и рассмотрения мы пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе предложение услуг офсетной печати больше не является выгодным“, — сказала изданию Delfi Ärileht Минни Пайо, исполнительный директор компании. В июне они уведомили Кассу по безработице о планах сократить до 22 человек. По словам Пайо, это решение обусловлено несколькими критически важными факторами.

Высокие цены на сырье сделали экономически нецелесообразным предложение услуг офсетной печати. „Мы не можем идти в ногу с текущим ростом заработной платы в Эстонии, кроме того, высокие процентные ставки по кредитам, цены на отопление и электроэнергию сделали наши производственные затраты непропорционально высокими. У нас нет возможности инвестировать для повышения эффективности производства“, — признала Пайо.

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