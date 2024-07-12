ФОТО | Сезон огурцов: самые шустрые работники Põltsamaa укладывают по банкам 900 огурцов в час

Огуречные заготовки, предназначенные для рынка Эстонии, производят из огурцов, выращенных на полях в Вильяндимаа, Вырумаа, Пылвамаа и Рапламаа. Весной Põltsamaa раздает фермерам-партнерам специальные семена, чтобы вкус и качество продукции соответствовали ожиданиям. Огуречные заготовки также являются важной статьей экспорта продукции Orkla Põltsamaa: почти половина заготовок отправляется в Финляндию, Швецию, Латвию и Литву.

“Как и в случае с ягодами, огурцы в этом году тоже созрели в Эстонии на неделю раньше, чем обычно, и мы уже можем начать сезон местных огурцов, – сказал директор по цепочкам поставок Orkla Eesti Тармо Виркус. – Быстрая смена летней и зимней погоды этой весной и неожиданный град вызвали некоторую тревогу, но, к счастью, поврежденные весной поля удалось восстановить, и нынешняя погода дает надежду, что урожай будет лучше, чем ожидалось“.

Сезон огурцов на фабрике Põltsamaa длится до конца августа, но наибольший объем работ приходится на июль, когда в других отраслях обычно разгар летних отпусков. Помимо большинства штатных сотрудников консервированием огурцов занимаются 120 сезонных рабочих. Менее чем за месяц большая часть годового запаса огурцов будет законсервирована.

После этого в Põltsamaa продолжается производство других овощных заготовок. Помимо огурцов, в различные консервированные и готовые супы, салаты и заготовки попадает более 700 тонн тыквы, 800 тонн капусты, почти 200 тонн свеклы, 250 тонн картофеля, 100 тонн моркови и 100 тонн кабачков. Всего за лето и осень на фабрике консервируют около 4000 тонн овощей, две трети которых поступает с полей Эстонии.

Orkla Eesti AS является ведущим предприятием пищевой промышленности Эстонии, объединяющим два местных бренда и производственных подразделения с многолетней историей – Kalev и Põltsamaa – а также представляющим на эстонском рынке ряд других известных брендов, таких как Felix, Taffel, Pai и прочие. Orkla Eesti является частью крупного международного концерна Orkla. В Эстонии в компании работают около 600 человек, и она ежедневно вносит свой вклад в более устойчивое производство и в разработку более полезных для здоровья продуктов.