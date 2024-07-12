Суд не дал первичную правовую защиту противникам запуска завода по производству сланцевого масла Eesti Energia

Решение суда оставить ходатайство о первичной правовой защите без удовлетворения означает, что завод сможет начать работу по завершении строительных работ, не дожидаясь конца судебного разбирательства, пишет rus.err.

Комплексное разрешение на эксплуатацию завода до 2035 года было выдано Департаментом окружающей среды 27 мая и оспорено 25 июня. Вместе с жалобами в суд было подано ходатайство о первичной правовой защите, обоснованное тем, что запуск завода увеличит выбросы парниковых газов в Эстонии на 6% в ситуации, когда страна уже испытывает трудности с выполнением принятых на себя климатических обязательств.

Административный суд 26 июня ввел первичную правовую защиту до 12 июля - до тех пор, пока Департамент окружающей среды и Enefit Power (дочерняя компания Eesti Energia, в которой сосредоточена выработка энергии и прочих продуктов из традиционных источников) не представят свои позиции по жалобам экологических активистов. Ознакомившись с этими позициями, суд оставил ходатайство о первичной правовой защите с 12 июля без удовлетворения.

Решение суда об оставлении ходатайства о первичной правовой защите без удовлетворения может быть оспорено в Таллиннском окружном суде течение 15 дней.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.