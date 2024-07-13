На следующей неделе Балтийский вокзал закроется для движения поездов

В период временного прекращения движения поездов в земляном полотне железной дороги будет проложен тоннель. Для прокладки туннеля в районе проведения работ железнодорожное полотно будет временно снято, а железнодорожная насыпь будет раскопана. На этом этапе работы будут проводиться и в ночное время, о чем жители близлежащих домов будут заранее проинформированы.

Движение пешеходов будет направлено по огороженной полосе движения со стороны Балтийского вокзала. Для движения автотранспорта будет открыта одна полоса.

Поезда западного направления (Кейла, Клоогаранна, Палдиски, Турба) в период с 15 по 21 июля временно будут доезжать до остановки Lilleküla. Временно начальной и конечной остановкой поездов восточного и юго-восточного направления (Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Валга, Койдула) будет Kitseküla. Поезда юго-западного направления (Рапла, Тюри, Вильянди) будут доезжать в этот период до остановки Tallinn-Väike. Заменяющих автобусов между временными остановками и Балтийским вокзалом не будет, пассажирам рекомендуется пользоваться городским транспортом.

На время прерывания движения поездов Таллиннский департамент транспорта предоставит право на бесплатный проезд в общественном транспорте на всех линиях, проходящих через железнодорожные станции Ülemiste, Tallinn-Väike и Tondi. Право на бесплатный проезд будет действовать при проезде на троллейбусе № 4, трамвае № 4, автобусах № 7, 12, 13, 15, 45, 49, 54, 64, 65 в направлении Юлемисте, автобусах № 5, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 28, 32 и 36 в направлениях Тонди и Таллинн-Вяйке, а также на автобусе № 73.

Временная организация движения также изменит время отправления и прибытия поездов, поэтому перед поездкой стоит свериться с расписанием. Вся информация для пассажиров о реорганизации собрана на сайте elron.ee/ru/Remont-zeleznoj-dorogi .