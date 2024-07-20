16-летняя девушка решила узнать, почему мать бросила семью из-за наркотиков: „Лучше бы этого не делала. Отвратительное ощущение“

„Я задавалась вопросом, почему мама нас бросила из-за наркотиков. Какой кайф она в этом получала, что забыла про нас? Мне настолько было обидно и больно, что я решила попробовать узнать, почему она нас ради этого бросила, – с этих слов начинает свой рассказ Кира, которая ушла из родительского дома в 16 лет. – Но лучше бы этого не делала. Отвратительное ощущение“,

Кира рассказывает, что в тот период подружилась с девушкой. Ее новая подруга состояла в отношениях с парнем, который употреблял наркотики, а его друг распространял их. В компании знали о тяжелых отношениях Киры с матерью и за наркотики деньги не просили, а даже наоборот – уговаривали принять: „Занюхни дорожку, успокоишься“.

Как и мать, дочь пристрастилась к амфетамину, правда, способ употребления был иной. Кира подчеркнула, что не испытывает страха перед иглами, просто считает внутривенный прием неприемлемым. „Тогда кажется, что ты реально наркоманка,“ – считает она.

Первый раз девушка употребила от обиды на мать и немного из любопытства. В последующие разы о ее желании уже никто не спрашивал – просто раскладывали очередную „дорожку“. „Раз ты один раз сказала „да“, значит и последующие разы будешь. Тем более, ты сейчас в употреблении“, – объяснила Кира.

Свои ощущения девушка описывала так: „Был ужасный „отходос“. Три дня ты не спишь. Все это время у тебя челюсть сжимается. Как-то зевнула, и у меня челюсть вылетела. Я потом вправляла ее обратно. Тебе плохо, организм требует дозировки“.

Кира призналась, что наркотики сделали ее жизнь серой и бессмысленной.

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