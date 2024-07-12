В связи со съемками фильма в воскресенье утром будет ненадолго прерываться движение в Таллинне - в том числе на Лаагна теэ

Local OÜ снимает в Таллинне фильм, в связи с чем в вышеперечисленных местах на время съемок дорожное движение (как для транспортных средств, так и для велосипедов и пешеходов) будет приостанавливаться не более чем на три минуты, после чего привычная организация дорожного движения будет восстановлена.

В одном месте съемки продлятся не более трех часов.

Согласно планам, на Лаагна теэ съемки пройдут воскресенье, 14 июля, с 4 до 8 часов утра, на улице Вескипости – в воскресенье, 14 июля, с 4 до 9 часов утра, в Хааберсти на Палдиском шоссе в обоих направлениях кругового перекрестка – в воскресенье с 4 часов утра до полудня и на Пирита теэ – во вторник, 16 июля, с 20 часов до полуночи.

В Хааберсти съемки будут проходить только на участке виадука, в момент съемок движение будет направлено с виадука на расположенный под ним круговой перекресток.

Временные остановки движения затронут и следующие автобусы: на Лаагна теэ – автобусы номер 9, 31, 42, 46, 67, 39; на улице Вескипости – автобус номер 16, на круговом перекрестке Хааберсти – автобусы номер 4, 8, 21, 21B, 37, 41, 41B, 42, 46 и 47 и на Пирита теэ – автобусы номер 1, 5, 8, 34 и 38.

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