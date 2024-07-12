ВИДЕО | Коалиционные партнеры рассказали о ходе переговоров: Кая Каллас официально объявит об уходе в отставку в понедельник(15)
В пятницу представители Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии провели пресс-конференцию, на которой рассказали о ходе коалиционных переговоров.
От Партии реформ в пресс-конференции участвовал кандидат в премьер-министры ЭР Кристен Михал.
Насколько известно, среди тем сегодняшнего этапа переговоров были образование, общественный транспорт и инвестиции в инфраструктуру.
Как отметил в своем выступлении Кристен Михал, в ходе прошедшей недели участники переговоров обсудили ситуацию во многих сферах, в том числе и в гособороне.
Война в Европе сильно ударила по Эстонии — последствия исчисляются сотнями миллионов, если не миллиардами. Пострадал товарооборот. Расходы на оборону увеличились на 600 миллионов евро.
В сфере гособороны и внутренней безопасности предстоит много сделать — нужны различные боеприпасы, нужно укреплять границу, создавать т. н. „стену дронов“ и др.
По словам будущего премьер-министра, участникам переговоров предстоит обсудить сокращения бюджета, интенсивные дискуссии продолжатся и на следующей неделе.
Как сообщил Михал, премьер-министр Кая Каллас в понедельник отправится в Кадриорг на аудиенцию к президенту ЭР и сообщит Рийгикогу об уходе в отставку.
Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) отметил, что нынешний бюджетный процесс — самый тяжелый в истории эстонского государства.
Несмотря на сложности с бюджетом, позитивные моменты за эту неделю были — пришли к решениям о вкладе в экономику, чтобы появлялись рабочие места, причем при соблюдении принципа, чтобы рабочие места появлялись за пределами Таллинна.
Лидер социал-демократов рассказал, что вчера стороны обсуждали вопрос жилья и его доступность (точнее недоступность) для молодежи. Наметили цели: продолжать реконструкцию и реновацию имеющегося жилого фонда, оптимизировать финансовую поддержку из Kredex и MES. Обсуждали возможность совместного строительства арендного жилья местными самоуправлениями и предприятиями.
По словам Ляэнеметса, шел разговор о строительстве Таллиннской больницы. Был взят курс на то, чтобы искать решение, как построить не только Таллиннскую больницу, а и нечто большее — медицинский городок или даже еще большее. Говорили об экономической составляющей, о вкладе в это дело частного капитала.
Кристина Каллас (партия Eesti 200) отметила, что задачу приведения в порядок государственных финансов невозможно выполнить за год или два. Но самым важным элементом здесь является покрытие потребностей гособороны.
Каллас отметила, что существует понимание того, что конкурентных преимуществ в экономике, которые когда-то были у Эстонии, сейчас нет. И нужны реальные шаги по поддержке промышленности, и стороны договорились об инструментах поддержки инвестиций в промышленность.
Каллас отметила важность снижения административного бремени для бизнеса, чтобы дать экономике новое дыхание.
Что касается образования, то оно связано с экономикой и конкурентоспособностью. Стороны, по словам Каллас, подтвердили, что ни в коем случае не будут вносить изменения в реформу по переходу на эстоноязычное обучение, она будет продолжена.
Участники переговоров договорились о продолжении реформы профессионального образования, создании новых учебных программ.
Будет продолжено упорядочение школьной сети, хотя это и требует больших денежных затрат и инвестиций.
Будет определено в законе, как должна выглядеть будущая школьная сеть и как будет распределена ответственность между местными самоуправлениями и государством.
Будущее высшего образования: нужно принять решение по долгосрочному плану финансирования, но есть общее понимание, что задача состоит в том, чтобы увеличить вес в обществе людей с высшим образованием. Это может произойти и при увеличении объемов прикладного высшего образования.
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