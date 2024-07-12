ВИДЕО | Коалиционные партнеры рассказали о ходе переговоров: Кая Каллас официально объявит об уходе в отставку в понедельник

От Партии реформ в пресс-конференции участвовал кандидат в премьер-министры ЭР Кристен Михал.

Насколько известно, среди тем сегодняшнего этапа переговоров были образование, общественный транспорт и инвестиции в инфраструктуру.

Как отметил в своем выступлении Кристен Михал, в ходе прошедшей недели участники переговоров обсудили ситуацию во многих сферах, в том числе и в гособороне.

Война в Европе сильно ударила по Эстонии — последствия исчисляются сотнями миллионов, если не миллиардами. Пострадал товарооборот. Расходы на оборону увеличились на 600 миллионов евро.

В сфере гособороны и внутренней безопасности предстоит много сделать — нужны различные боеприпасы, нужно укреплять границу, создавать т. н. „стену дронов“ и др.

По словам будущего премьер-министра, участникам переговоров предстоит обсудить сокращения бюджета, интенсивные дискуссии продолжатся и на следующей неделе.

Как сообщил Михал, премьер-министр Кая Каллас в понедельник отправится в Кадриорг на аудиенцию к президенту ЭР и сообщит Рийгикогу об уходе в отставку.

Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) отметил, что нынешний бюджетный процесс — самый тяжелый в истории эстонского государства.

Несмотря на сложности с бюджетом, позитивные моменты за эту неделю были — пришли к решениям о вкладе в экономику, чтобы появлялись рабочие места, причем при соблюдении принципа, чтобы рабочие места появлялись за пределами Таллинна.

Лидер социал-демократов рассказал, что вчера стороны обсуждали вопрос жилья и его доступность (точнее недоступность) для молодежи. Наметили цели: продолжать реконструкцию и реновацию имеющегося жилого фонда, оптимизировать финансовую поддержку из Kredex и MES. Обсуждали возможность совместного строительства арендного жилья местными самоуправлениями и предприятиями.