15.07.2024, 07:31
„Сейчас использовать автомобиль удобнее“. Что задумали власти, чтобы жители больше использовали общественный транспорт?(10)
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
Транспортный департамент хочет, чтобы использование общественного транспорта было бы для жителей города более удобным и поэтому создаст новую среду для продажи билетов, пишет Ärileht.
Как сообщает Транспортный департамент, в новой среде можно будет приобрести билеты на все виды общественного транспорта, заказывать такси или арендовать автомобиль.
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