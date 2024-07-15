Экономика
15.07.2024, 07:31

„Сейчас использовать автомобиль удобнее“. Что задумали власти, чтобы жители больше использовали общественный транспорт?

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Таллиннский городской автобус
Таллиннский городской автобус
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

Транспортный департамент хочет, чтобы использование общественного транспорта было бы для жителей города более удобным и поэтому создаст новую среду для продажи билетов, пишет Ärileht.

Как сообщает Транспортный департамент, в новой среде можно будет приобрести билеты на все виды общественного транспорта, заказывать такси или арендовать автомобиль.

Но почему потребовалась такая новая система?

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