Новости Эстонии
14.07.2024, 09:07

„Даже Лотман читал стихи Гейне, воюя против нацистской Германии“. Филолог из ТУ о том, стоит ли считать русский язык угрозой

 
Война обостряет риторику, но это ложный путь
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ФОТО: Коллаж Delfi Meedia

После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, в общественном пространстве Эстонии вопрос русского языка стоит все острее. RusDelfi поговорил с заведующей отделением славистики Тартуского университета Татьяной Степанищевой о том, почему эстонцы продолжают учить русский язык, как он на самом деле связан с политикой и существует ли „культура отмены“ дисциплин, изучающих русскую культуру.

Может показаться, что интерес к изучению русского языка у эстонцев - да и иностранцев - упал. Такое ощущение возникает на основании заявлений политиков. Насколько это правда?

Да, заявления политиков, конечно, могут формировать картину, но люди, которые занимаются преподаванием, наверное, видят это немного иначе. Действительно, некоторое снижение интереса можно отметить. Например, несколько меньше стали выбирать русский язык как предмет студенты, которые прямо не связаны с филологией.

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