14.07.2024, 09:07
„Даже Лотман читал стихи Гейне, воюя против нацистской Германии“. Филолог из ТУ о том, стоит ли считать русский язык угрозой
Война обостряет риторику, но это ложный путь
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia
После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, в общественном пространстве Эстонии вопрос русского языка стоит все острее. RusDelfi поговорил с заведующей отделением славистики Тартуского университета Татьяной Степанищевой о том, почему эстонцы продолжают учить русский язык, как он на самом деле связан с политикой и существует ли „культура отмены“ дисциплин, изучающих русскую культуру.
Может показаться, что интерес к изучению русского языка у эстонцев - да и иностранцев - упал. Такое ощущение возникает на основании заявлений политиков. Насколько это правда?
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