„Даже Лотман читал стихи Гейне, воюя против нацистской Германии“. Филолог из ТУ о том, стоит ли считать русский язык угрозой

После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, в общественном пространстве Эстонии вопрос русского языка стоит все острее. RusDelfi поговорил с заведующей отделением славистики Тартуского университета Татьяной Степанищевой о том, почему эстонцы продолжают учить русский язык, как он на самом деле связан с политикой и существует ли „культура отмены“ дисциплин, изучающих русскую культуру.