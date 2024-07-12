Эстония рекомендует ЕС ужесточить регулирование табачной и никотиновой продукции

По мнению Эстонии, по всему ЕС необходим единый подход, так как таким образом не только население Эстонии, но и всей Европы будет более здоровым.

„Это уже вопрос выживания – жители Эстонии, особенно молодежь, занимают в мире черное первое место по потреблению электронных сигарет. Потребление также быстро растет, и на продажу зарегистрировано необычайно много различных видов товаров. Нас крайне тревожат состояние здоровья нашего населения и вред, который эта продукция наносит окружающей среде. Действуя на внутригосударственном уровне, мы не смогли добиться полного успеха, так как по ЕС эта продукция перемещается свободно. К сожалению, в Эстонии мы наблюдаем и результаты табачного лобби, много вводящей в заблуждение информации и отсутствие осведомленности о вопросе среди населения. Особенно нас сегодня порадовала высказанная представителями молодежи позиция, согласно которой они ожидают от политиков более решительных действий по ограничению никотина“, – пояснила председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Лийза Пакоста.

Эстония рекомендует Европейской комиссии создать общеевропейский список разрешенных вкусовых добавок и установить максимально допустимый уровень содержания никотина, запретить интернет-продажу и взять в использование стандартную упаковку, снижающую привлекательность товара. Помимо этого, рекомендуется расширить зоны, где курение запрещено, и запретить продажу одноразовых электронных сигарет.

„Мы поддерживаем регулирование, которое будет действовать на всей территории союза, но на внутригосударственном уровне мы хотели бы видеть значительно больше превентивных мер и информационной работы. Это необходимо, что защитить здоровье людей, в том числе и наших близких. По мнению Isamaa, больше средств должно быть направлено на продвижение здорового образа жизни, чтобы такие привычки были более распространены среди населения, но в особенности – среди молодежи“, – сказала член комиссии Рийна Солман.