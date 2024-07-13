ИНТЕРВЬЮ | „Зарплата была 1300 крон в месяц, а мне надо было 1500 в день. Вынес из дома у родителей все, что можно“. Как наркотики привели жителя Кохтла-Ярве в тюрьму

Уроженец Кохтла-Ярве, 47-летний Андрей, когда-то был наркозависимым. В один из дней он попал в аварию, после которой ему пришлось передвигаться на костылях. Несмотря на это, он не прекратил употреблять фентанил до тех пор, пока не оказался полностью обездвиженным.