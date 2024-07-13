ЧП и криминал
13.07.2024, 10:41

ИНТЕРВЬЮ | „Зарплата была 1300 крон в месяц, а мне надо было 1500 в день. Вынес из дома у родителей все, что можно“. Как наркотики привели жителя Кохтла-Ярве в тюрьму

 
У меня отказали ноги. Я был обездвижен. И, наверное, в тот момент у меня включилось, что я не хочу лежать и срать под себя
У меня отказали ноги. Я был обездвижен. И, наверное, в тот момент у меня включилось, что я не хочу лежать и срать под себя
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Уроженец Кохтла-Ярве, 47-летний Андрей, когда-то был наркозависимым. В один из дней он попал в аварию, после которой ему пришлось передвигаться на костылях. Несмотря на это, он не прекратил употреблять фентанил до тех пор, пока не оказался полностью обездвиженным.

Что вы употребляли?

В 2000-х [в Эстонии] появился героин. Тогда маковая соломка отошла на второй план. Где-то в 2004 или 2005 году появился фентанил, который был в 100 раз сильнее, чем героин. Это значит, что для передозировки достаточно совсем чуть-чуть.

А сейчас делают такую смесь, что не спасает даже налоксон. Это антидот от опиоидов. Но так как опиоидов там в принципе нет, то налоксон и не помогает. От этого много смертей.

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