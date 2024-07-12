Управа района Ласнамяэ ищет оператора парковки

„Одной из проблем Ласнамяэ является нехватка парковочных мест. Для ее решения районная управа продолжает сдавать в аренду на конкурсной основе ряд пригодных для организации парковки земельных участков. В настоящее время мы ищем такого оператора на участок по адресу Вана-Куули, 13, который сможет обеспечить нашим жителям качественные услуги парковки“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Управа района Ласнамяэ объявила тендер на поиск нового оператора парковки по адресу ул. Вана-Куули, 13. Договор будет заключен на 48 месяцев.

Срок подачи предложений – 29 июля 2024 года к 10 часам. Предложения будут вскрыты 29 июля в 11 часов.

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