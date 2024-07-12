Готова ли Эстония принять на лечение детей из киевской больницы „Охматдет“?
Несколько дней назад RusDelfi сообщал, что в результате ракетного удара по детской больнице „Охматдет“ в Киеве повреждены операционные и отделение онкологии. Ежегодно больница принимала более 20 тысяч детей. Теперь пациентов переводят в другие медучреждения. RusDelfi выяснил, готова ли Эстония оказать помощь и принять тех, кто проходил лечение в „Охматдете“.
Отправка больных из Украины в другие страны осуществляется следующим образом: бригада медицинской эвакуации, работающая при Министерстве здравоохранения Украины, добавляет в соответствующий список больных, нуждающихся в лечении за рубежом. Список пересылается через международную платформу ERCC (Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации) в европейские страны, которые предлагают по возможности принять пациентов. Затем украинская сторона решает, какое предложение наиболее подходит пациенту, и пациента транспортируют в соответствующую страну для лечения.