Готова ли Эстония принять на лечение детей из киевской больницы „Охматдет“?

Несколько дней назад RusDelfi сообщал, что в результате ракетного удара по детской больнице „Охматдет“ в Киеве повреждены операционные и отделение онкологии. Ежегодно больница принимала более 20 тысяч детей. Теперь пациентов переводят в другие медучреждения. RusDelfi выяснил, готова ли Эстония оказать помощь и принять тех, кто проходил лечение в „Охматдете“.