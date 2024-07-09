Удар по клинике „Охматдет“: „Нет ничего хуже убийства детей“

По данным президентской платформы UNITED 24, в результате атаки разрушено токсикологическое отделение, повреждены четыре корпуса, пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, а также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.

Национальная детская специализированная больница „Охматдет“ (сокращение от „охрана материнства и детства“) - крупнейшее в Украине детское медучреждение, которое принимает маленьких пациентов из разных областей для самых сложных операций. Ежегодно там лечили более 20 тысяч детей.

В „цепочке“ работает и молодой врач Никита. „Это мое место работы!“ - эмоционально восклицает парень, показывая на разбитое здание нового корпуса больница. У него на глазах выступают слезы. Никита родом из Мелитополя, вырос на Харьковщине. „Эти русские ... разрушили здание, но они не разрушили нас. Весь персонал: врачи, медсестры, санитарки, администраторы, заведующие, администрация - мы все здесь и разбираем эти завалы. Мы разбираем для того, чтобы там наши дети не горели, понимаете?“, - говорит парень.

„Здесь рядом магазин „Аврора“, я там работаю, - рассказывает участник „живой цепочки“, в которую выстроились люди, чтобы разбирать кирпичи из разрушенного здания. - Слышали „прилет“, было очень громко. Пришли помогать“. Тем временем спасатели тянут гидрант к месту обвала, откуда спустя более часа после прилета продолжает идти дым. Люди по возможности надевают медицинские маски и респираторы, в воздухе висят пыль и пепел.

Над больницей „Охматдет“ поднимается столб дыма. На перекрытой проезжей части рядом выстроилась вереница „скорых“ и пожарных машин. В клинику спешат люди - несут воду, пакеты с лекарствами, медицинскими масками и перчатками. Стеклянный фасад нового корпуса больницы, открытого в 2020 году, чернеет выбитыми окнами. Часть трехэтажного отделения токсикологии рядом превратилась в результате российского ракетного удара в груду металлолома, который пытаются разбирать спасатели и простые киевляне.

„Это новые здания, это все делалось ради детей“, - говорит сотрудница лаборатории медицинской генетики Светлана. Корпус, где она работает, отделался выбитыми окнами, поэтому женщина пришла помогать коллегам и пациентам из наиболее пострадавшего отделения токсикологии. „Это отделение, где дети иногда годами лежат на аппарате искусственной почки“, - объясняет женщина. Она не понимает, почему детская больница стала целью ракетного удара - на территории учреждения не было ни военных, ни военной техники.

Александр Мухопад, заведующий травмпунктом в соседнем пятиэтажном корпусе, показывает изуродованные медицинские кабинеты и рассказывает, что случилось: „Была объявлена воздушная тревога. К счастью, удалось вывести весь персонал в безопасное место. Начали раздаваться взрывы. У нас девять человек персонала - все получили травмы, но, к счастью, средней тяжести“. Александр не берется делать прогнозы по восстановлению здания: „Работать, оперировать на этом этапе, видимо, невозможно“. Медики оказывают помощь друг другу: перевязывают порезы, достают обломки выбитых окон.

Повторная тревога

Пока мы общаемся с медиками, раздается еще одна воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе баллистики. Спасатели призывают всех спуститься в укрытие одного из корпусов, ведь уже не раз за период полномасштабной войны РФ повторно обстреливала места „прилетов“. Часть сотрудников ГСЧС остается разбирать завал - не исключено, что под ним могут оставаться люди. „А что мне совесть моя скажет, если я пойду в укрытие“, - говорит один из спасателей.

В подвале тесно и душно. На руках у папы Александра плачет двухлетний Виктор. Мама Наталья рассказывает, что в момент прилета они находились на пятом этаже операционного отделения. Виктора только что перевели в палату после операции, поэтому семья не успела спуститься в укрытие.