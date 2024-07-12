В понедельник Кая Каллас может объявить о своей отставке(6)
В понедельник утром президент Эстонии Алар Карис встретится в Кадриорге с премьер-министром Каей Калас, которая, как ожидается, подаст главе государства прошение об отставке, пишет RusERR.
Каллас, также являющаяся председателем Партии реформ, покинет свой пост, поскольку ранее была выбрана кандидатом на должность Верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности. В случае отставки премьер-министра в отставку уйдет все правительство.
Пока неизвестно, когда президент предложит следующему кандидату в премьеры сформировать правительство, так как сначала Алар Карис проведет консультации с представителями парламентских партий.
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