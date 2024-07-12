В понедельник Кая Каллас может объявить о своей отставке

Каллас, также являющаяся председателем Партии реформ, покинет свой пост, поскольку ранее была выбрана кандидатом на должность Верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности. В случае отставки премьер-министра в отставку уйдет все правительство.

Пока неизвестно, когда президент предложит следующему кандидату в премьеры сформировать правительство, так как сначала Алар Карис проведет консультации с представителями парламентских партий.

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