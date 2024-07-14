14.07.2024, 19:26
В Эстонию пришло очередное смертельно опасное клещевое заболевание. Читайте, кто входит в группу риска(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонию пришло заболевание, разносимое клещами, которое ранее было распространено в основном в южных странах, - бабезиоз. В самых тяжелых случаях оно может иметь как для людей, так и для домашних любимцев смертельный исход, пишет Maaleht.
По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Марии Викентьевой, в этом году в Эстонии бабезиозом заразились восемь человек, причем в одном случае речь идет о повторном заражении.
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