Новости Эстонии
14.07.2024, 19:26

В Эстонию пришло очередное смертельно опасное клещевое заболевание. Читайте, кто входит в группу риска

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Согласно исследованию 2011 года, носителями бабезиоза были 1,4% эстонских клещей
Согласно исследованию 2011 года, носителями бабезиоза были 1,4% эстонских клещей
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В Эстонию пришло заболевание, разносимое клещами, которое ранее было распространено в основном в южных странах, - бабезиоз. В самых тяжелых случаях оно может иметь как для людей, так и для домашних любимцев смертельный исход, пишет Maaleht.

По словам главного специалиста отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Марии Викентьевой, в этом году в Эстонии бабезиозом заразились восемь человек, причем в одном случае речь идет о повторном заражении.

„Бабезиоз не является новым клещевым заболеванием. В основном оно встречается у животных, но им могут заразиться и люди“, - поясняет Викентьева.

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