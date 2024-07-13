На Башенной площади появится спортивная и игровая площадка в духе Средневековья

По словам старейшины Кесклинна Сандера Андла, это центральное место, куда приходит много людей разного возраста и интересов,с разнообразными ожиданиями и потребностями. „Пожелания и предложения были учтены при планировании нового решения настолько максимально, насколько это было возможно. По просьбе жителей, например, здесь была успешно установлена долгожданная огороженная футбольная площадка, так что конечный результат, безусловно, предоставляет возможности для самых разных занятий - от тренировок и игр до музыки и литературы“, - отметил старейшина района.

Спортивная и игровая площадка находится в северной части парка Башенной площади, недалеко от перекрестка улиц Раннамяэ и Сууртюки. Приблизительный размер площади проекта составляет 3000 м2. В настоящее время на этой территории расположены спортивная площадка с несколькими тренажёрами и игровая площадка, построенные здесь в 1990-х годах.

Расположение спортивных и игровых зон в парке останется таким же, как и сейчас. Игровая зона будет разделена на две части: для активных и спокойных видов занятий. На активной зоне основное внимание будет уделяться развитию координации тела, равновесия, ловкости и силы. На территории будет построено городище для лазания, вокруг него разные качели и карусель. В спокойной игровой зоне расположены песочный игровой центр, музыкальный павильон и развивающие панели.

Для соответствия средневековой городской стене и Старому городу в архитектуре элементов игровой зоны использовались строительные техники, характерные для Cредневековья, при соблюдении современных требований безопасности. „Для Башенной площади была спроектирована специальная игровая площадка, подобной которой нет нигде в мире. Большинство игровых элементов выполнены из натуральной необработанной древесины робинии, потому что и в Средние века сооружения за городской стеной обычно были из дерева“, - сказал Андла.