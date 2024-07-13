На Башенной площади появится спортивная и игровая площадка в духе Средневековья
Игровая и спортивная площадка, расположенная около Старого города на Башенной площади, будет отремонтирована. В ходе реконструкции будет установлен новый игровой и спортивный инвентарь, высажено новое озеленение, появятся дополнительные скамейки, урны для мусора и стойки для велосипедов, а также обновлено освещение и дорожки. Кроме того, рядом со спортивной площадкой будет установлен новый кран для питьевой воды. Строительство начнется в конце июля и продлится до ранней весны следующего года.
По словам старейшины Кесклинна Сандера Андла, это центральное место, куда приходит много людей разного возраста и интересов,с разнообразными ожиданиями и потребностями. „Пожелания и предложения были учтены при планировании нового решения настолько максимально, насколько это было возможно. По просьбе жителей, например, здесь была успешно установлена долгожданная огороженная футбольная площадка, так что конечный результат, безусловно, предоставляет возможности для самых разных занятий - от тренировок и игр до музыки и литературы“, - отметил старейшина района.
Спортивная и игровая площадка находится в северной части парка Башенной площади, недалеко от перекрестка улиц Раннамяэ и Сууртюки. Приблизительный размер площади проекта составляет 3000 м2. В настоящее время на этой территории расположены спортивная площадка с несколькими тренажёрами и игровая площадка, построенные здесь в 1990-х годах.
Расположение спортивных и игровых зон в парке останется таким же, как и сейчас. Игровая зона будет разделена на две части: для активных и спокойных видов занятий. На активной зоне основное внимание будет уделяться развитию координации тела, равновесия, ловкости и силы. На территории будет построено городище для лазания, вокруг него разные качели и карусель. В спокойной игровой зоне расположены песочный игровой центр, музыкальный павильон и развивающие панели.
Для соответствия средневековой городской стене и Старому городу в архитектуре элементов игровой зоны использовались строительные техники, характерные для Cредневековья, при соблюдении современных требований безопасности. „Для Башенной площади была спроектирована специальная игровая площадка, подобной которой нет нигде в мире. Большинство игровых элементов выполнены из натуральной необработанной древесины робинии, потому что и в Средние века сооружения за городской стеной обычно были из дерева“, - сказал Андла.
Между игровой и спортивной зонами будет размещена большая уличная шахматная доска, а для хранения шахматных фигур у края поля будет установлен отдельный ящик с крышкой. Для обмена использованными книгами у игровой зоны будет установлен шкаф, в который можно принести детскую книгу или взять для чтения книги, принесенные другими людьми.
В спортивной зоне предусмотрена футбольная площадка и три стропы с различными уровнями сложности, оборудованные защитной линией и вспомогательным канатом, которые позволяют тренировать равновесие и укреплять глубокие мышцы. Рядом со стропами будут размещены различные тренажеры и оборудование для уличных тренировок. В качестве защитного покрытия на площадках будет использована резина, песок и древесная щепа.
Во время строительства движение в районе проведения работ будет ограничено. Большинство тротуаров останется открытыми, но они могут быть частично сужены. При закрытии объекта будут установлены соответствующие знаки для организации дорожного движения.
Реконструкцию спортивной и игровой площадки на Башенной площади организует Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна. Проект игровой площадки разработан Roadplan OÜ, строительство осуществляет Lars Laj Eesti OÜ. Сумма договора с учетом НДС составляет 911 725,67 евро, к которой добавляется услуга надзора собственника. Срок выполнения договора - 17 марта 2025 года.
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